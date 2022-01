VfL Bochum: So denken Spieler und Verantwortliche über das Pokal-Los

Der VfL Bochum trifft im Viertelfinale des DFB-Pokals (1./2. März) auf den SC Freiburg. Was Spieler und Verantwortliche des Revierklubs vor dem Duell denken.

Erstmals seit 2016 steht der VfL Bochum im Viertelfinale des DFB-Pokals. Im Ruhrstadion empfängt der Bundesligist Anfang März den SC Freiburg. Eine harte Aufgabe, schließlich spielen die Breisgauer eine überdurchschnittlich starke Saison. Zumal auch vier Zweitligisten im Lostopf waren. RS fasst die Reaktionen aus dem Bochumer Lager zusammen.

DFB-Pokal-Viertelfinale Die Begegnungen im Überblick Union Berlin - FC St. Pauli Hamburger SV - Karlsruher SC Hannover 96 - RB Leipzig VfL Bochum - SC Freiburg

Trainer Thomas Reis: Natürlich herrscht eine große Spannung. Ein Heimspiel gegen einen tollen Gegner, den wir in der Liga schon geschlagen haben. Wir wissen also, was auf uns zukommt. Aber wir wollten ein Heimspiel und haben es auch bekommen. Damit können wir zufrieden sein.

Sportvorstand Sebastian Schindzielorz: Wir freuen uns, dass wir im Ruhrstadion spielen können. Wir haben bisher eine gute Pokalsaison hingelegt. Jetzt hoffen wir, dass wir ein weiteres erfolgreiches Kapitel hinzufügen können. Freiburg ist sehr gut unterwegs in der aktuellen Saison. Es ist ein sehr anspruchsvoller Gegner, aber auch gegen die anderen Mannschaften wäre es schwer geworden. Wir freuen uns jetzt auf das Heimspiel.

Anthony Losilla: Natürlich ist Freiburg kein einfacher Gegner. Andere Gegner hätten uns vielleicht besser gepasst. Aber wir wollten unbedingt ein Heimspiel - und das haben wir bekommen. Hier ist alles möglich, das wissen wir. Wir haben auch Freiburg schon einmal hier geschlagen, es ist also eine machbare Aufgabe. Es wird auf jeden Fall ein geiler Abend.

Gerrit Holtmann über seine Auszeichnung mit dem "Tor des Jahres": Es ist unglaublich schön, nach dem Tor des Monats auch die Medaille für das Tor des Jahres in den Händen zu halten. Vor allem, wenn man überlegt, was es damals für ein Spiel war. Nach elf Jahren in der 2. Bundesliga haben wir unser erstes Heimspiel gleich gewonnen. Es ist eine schöne Geschichte. Dass ich der erste Bochumer bin, der diese Auszeichnung gewinnt, macht mich umso stolzer. Ich denke, ganz Bochum freut sich darüber. mit gp

Hier gibt es weitere News zum VfL Bochum