Gleich zweimal muss der VfL Bochum in den kommenden Tagen gegen den 1. FSV Mainz 05 antreten. Wir haben uns den Gegner etwas genauer angeschaut.

Mainz 05... da war doch was. In der Tat haben sich die Rheinhessen beim VfL Bochum zuletzt unfreiwillig zu einem gern gesehenen Gegner gemausert. In der vergangenen Saison konnte der VfL den da formschwachen Bundesligisten aus dem DFB-Pokal werfen, im August 2021 seinen ersten Bundesliga-Sieg seit elf Jahren holen. Nun folgen gleich zwei weitere Vergleiche mit den Nullfünfern. Am Samstag (15. Januar, 15:30 Uhr) geht es in der Liga zunächst zum FSV, ehe die Mainzer drei Tage später im DFB-Pokal-Achtelfinale (Dienstag, 18. Januar, 20:45 Uhr) nach Bochum kommen.

Und es werden einmal mehr Duelle auf Augenhöhe sein. Weil die Bochumer gegen den VfL Wolfsburg (1:0) dreifach, die Mainzer in Leipzig (1:4) jedoch gar nicht punkteten, sind beide Teams nun Tabellennachbarn. Gerade einmal ein Zähler trennt die beiden Mannschaften. Die Bochumer sind dabei aber besser in Form. Mainz kassierte seine zweite Pleite in Folge, der VfL konnte eben diese Serie beenden.

In diesen Zeiten lohnt zuerst ein Blick auf das Personal. Beide Teams sind von Corona-Ausfällen weitgehend verschont geblieben. Auf Bochumer Seite dürfte Konstantinos Stafylidis zurückkehren, Eduard Löwen hat nach seiner Infektion wieder eine Trainingswoche mehr. Auf Mainzer Seite hat sich Kapitän und Leistungsträger Moussa Niakathé infiziert. Ob er schon am Samstag gegen den VfL zurückkehren kann, ist noch nicht klar.

Vorsicht vor Burkardt und Onisiwo, auch Lee ist in Form

Ansonsten können die Mainzer jedoch, genau wie die Bochumer, weitgehend in Bestbesetzung antreten. Das bedeutet auch, dass sich der VfL mit dem mittlerweile blendend eingespielten Offensivduo Jonathan Burkardt/Karim Onisiwo auseinandersetzen muss. Beide haben jeweils neun Scorerpunkte auf dem Konto. Dahinter lauert mit Jae-Sung Lee einer der besten Spieler der vergangenen Zweitligasaison. Der Südkoreaner kommt nach Anlaufschwierigkeiten immer besser in Schwung. In den vergangenen drei Partien gelangen ihm zwei Treffer.

Beide Teams eint zudem ihre starke Defensive. Mit 21 Gegentoren stellen die Mainzer weiterhin die zweitbeste der Liga, während der VfL mit 26 Gegentreffern ebenfalls im oberen Drittel mit dabei ist. Während sich die Mainzer Dreierkette nach Alexander Hacks Roter Karte mehr oder weniger von selbst aufstellt, hat VfL-Trainer Thomas Reis nach Armel Bella Kotchaps starkem Auftritt vom Wochenende einmal mehr die Qual der Wahl. Im Hinspiel verteidigten übrigens Bella Kotchap und Vasilios Lampropoulos.

Außen stürmen dürfte auf jeden Fall wieder Gerrit Holtmann. Gerade mit seinem Namen verbinden die VfL-Fans gute Erinnerungen, wenn es gegen Mainz geht. Schließlich war es ausgerechnet Holtmann, der gegen seine ehemaligen Kollegen ein einmaliges Solo hinlegte, zum Schluss noch Torhüter Robin Zentner tunnelte und sich das "Tor des Monats August" sicherte. Es war das Sahnehäubchen auf einem spektakulären Hinspiel-Nachmittag, den die Bochumer zu gerne wiederholen würden.