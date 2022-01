Beim 1:0 (0:0)-Sieg des VfL Bochum über den VfL Wolfsburg durfte Armel Bella Kotchap mal wieder von Beginn an ran. Er überzeugte - und darf sich Hoffnungen auf weitere Spielzeit machen.

Es war nicht die ganz große Härteprüfung, der die Innenverteidigung des VfL Bochum im Spiel gegen den VfL Wolfsburg unterzogen wurde. An diesem Sonntagabend waren es Armel Bella Kotchap und Maxim Leitsch, die die begehrten Plätze vor Manuel Riemann ergattern konnten. Das Erfolgsduo aus der Aufstiegssaison, früh gesprengt durch Leitschs Verletzung und Bella Kotchaps schwache Leistungen, legte einen konzentrierten Auftritt hin und konnte Wölfe-Top-Stürmer Wout Weghorst weitgehend abmelden.





Da Danilo Soares und Cristian Gamboa gleichzeitig die Außenverteidigerpositionen bekleideten, war es das erste Mal seit dem Pokalspiel beim Wuppertaler SV, dass die Viererkette aus der Meistersaison zusammenspielte. Besonders Bella Kotchap wird sein starker Auftritt guttun. Das 20-jährige Talent musste sich in der Hinrunde lange hinten anstellen und bekam nun wieder die Chance von Anfang an. Weil Erhan Masovic gelbgesperrt fehlte duellierte sich Bella Kotchap mit Vasilios Lampropoulos um den Platz - und entschied den Zweikampf für sich.

Nach gutem Auftritt: Weitere Einsatzzeiten für Bella-Kotchap?

Der Grieche wiederum hatte sich in der Hinrunde, gemeinsam mit Masovic, lange als gesetzter Innenverteidiger in den Vordergrund gespielt. Durch die Rückkehr von Leitsch, der am 15. Spieltag erstmals wieder in der Startelf stand, wurde Reis schließlich endgültig vor die Qual der Wahl gestellt. Der etablierte Abwehrchef hatte keinerlei Startprobleme und hat sich nun offenbar auch wieder seinen Stammplatz erkämpft.

Bis dahin dürfte es bei Bella Kotchap noch dauern. Der Jungstar muss sich, wie all seine Teamkollegen auch, jede Woche im Training beweisen und zeigen, dass er konstant auf Bundesliga-Niveau spielen kann. Das Spiel gegen den VfL Wolfsburg war nach vielen quälenden Minuten auf der Bank ganz sicher ein Schritt in die richtige Richtung. Und da dem VfL Bochum nun eine englische Woche bevorsteht, dürfte er schon bald seine nächste Chance bekommen.