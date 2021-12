Der VfL Bochum hat den FC Augsburg mit 3:2 (3:0) besiegt und einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Das freut auch den Vorstandsvorsitzenden Hans-Peter Villis.

Das Drama scheint dem VfL Bochum irgendwie zu liegen. Schon im DFB-Pokalspiel gegen den FC Augsburg ging es zuletzt hoch her. Im Elfmeterschießen sicherte Manuel Riemann damals mit seinem Treffer den 7:6-Erfolg und das Weiterkommen ins Achtelfinale. Der Keeper fehlte zwar an diesem Samstagnachmittag in der Fuggerstadt, doch seine Teamkollegen erledigten ihren Job auch ohne ihn. "Das war total wichtig. Gegen einen "Mitbewerber" um den Abstieg haben wir, gerade in der ersten Halbzeit, ein tolles Spiel gemacht. Wir sind happy, dass wir die drei Punkte mit nach Bochum nehmen können", sagte ein glücklicher Vorstandsvorsitzender Hans-Peter Villis nach der Partie.

VfL Bochum überragt zunächst und macht es doch noch spannend

In jener ersten Hälfte hatten zwar beide Teams ihre Chancen, der VfL machte jedoch die Tore. Sebastian Polter eröffnete das Spektakel nach 23 Minuten, schoss durch die Beine von FCA-Keeper Rafal Gikiewicz zur Führung ein. Der starke Gerrit Holtmann legte kurz vor der Pause nach (40.), ehe Polter mit seinem Doppelpack die gefühlte Vorentscheidung besorgte (45.+2).

Gefühlt deswegen, weil die Bochumer nach der Pause nicht an die erste Hälfte anknüpfen konnten und dem FC Augsburg mehr Zugriff gewährten. Den nutzte nach rund einer Stunde Michael Gregoritsch und nickte nach einer Ecke von Daniel Caligiuri zum 1:3 ein (57.). Kurz darauf hätte Jan Moravek um ein Haar den Anschluss hergestellt, schoss jedoch über das leere Tor (58.).





Der VfL muss sich ankreiden lassen, seine Torchancen nicht mehr so konsequent genutzt zu haben. "Milos macht zwei Tore des Monats und hat hier eine dicke Chance", sagte Villis in Anspielung auf die 70. Minute, in der Milos Pantovic das 4:1 hätte erzielen müssen. Er chippte jedoch am Tor vorbei. "Wir hatten auch noch zwei, drei andere dicke Chancen, am Ende ist es aber egal. Wir haben die Punkte eingesammelt und sind richtig froh darüber." Der 2:3-Endstand durch Caligiuri (88.) kam aus Augsburger Sicht zu spät.

Im Derby: Villis hofft auf möglichst viele Zuschauer

Für den VfL Bochum steht nun am kommenden Samstag (11. Dezember, 15:30 Uhr) das Derby gegen Borussia Dortmund an. "Wir müssen noch intensiv diskutieren, wie viele Zuschauer kommen können. Natürlich wäre es schön und im Normalfall wäre die Hütte auch voll. Wir sind aber froh, dass wir überhaupt Fußball spielen dürfen", sagte Villis mit Blick auf die kommende Woche. tica mit gp