Gertjan Verbeek ist nicht mehr Trainer des niederländischen Zweitligisten Almere City FC. Das teilte der Verein am Dienstag mit.

Der niederländische Zweitligist Almere City FC hat auf die anhaltende Negativserie reagiert und sich von Cheftrainer Gertjan Verbeek getrennt. Nach 16 Spieltagen steht Almere City auf dem drittletzten Platz 18, kassierte schon 36 Gegentore. Zuletzt gab es ein 0:2 gegen den MVV Maastricht, zuvor ein wildes 4:4 gegen Excelsior Rotterdam.

13 Punkte aus 16 Spielen waren den Verantwortlichen letztendlich einfach zu wenig. Verantwortliche und Trainer hätten sich zu Gesprächen zusammengesetzt und seien zu dem Schluss gekommen, dass es am besten sei, die Zusammenarbeit sofort zu beenden.





Im Ruhrgebiet ist Verbeek vor allem durch seine Zeit beim VfL Bochum bekannt. Von Dezember 2014 bis Juli 2017 stand der als "harter Hund" geltende Niederländer an der Castroper Straße als Trainer an der Seitenlinie. Er hatte zunächst einen bis zum 30. Juni 2016 gültigen Vertrag erhalten, der am 18. Februar 2016 aber vorzeitig bis zum 30. Juni 2018 verlängert wurde.

Am 10. Juli 2017 wurde er dann doch überraschend freigestellt. Drei Monate später heuerte er bei Twente Enschede an, blieb jedoch nur bis Ende März 2018. Stattdessen ging er im Sommer 2019 zum australischen Erstligisten Adelaide FC. Es war die letzte Station vor seinem Engagement bei Almere City FC, das nun also auch schon wieder beendet ist.