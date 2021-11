Bundesliga: Leipzig steht gegen Dortmund unter Druck

RB Leipzig steht beim Top-Spiel gegen den BVB am Samstagabend unter Druck. Ein Sieg ist "fast schon Pflicht" (O-Ton Trainer Jesse Marsch) um oben dranzubleiben.

Vizemeister RB Leipzig steht am 11. Spieltag der Fußball-Bundesliga bereits unter Druck. Will das Team des neuen Trainers Jesse Marsch nach der verpassten K.o.-Runde in der Königsklasse nicht schon frühzeitig den Anschluss an die Champions-League-Plätze verlieren, ist an diesem Samstag (18.30 Uhr) im Top-Spiel gegen Borussia Dortmund der Sieg eigentlich schon ein Muss.

Marsch stufte deshalb auch einen Sieg als „fast schon Pflicht“ ein, zumal dem BVB Torjäger Erling Haaland verletzt fehlt. „Es ist jetzt an der Zeit, gegen eine Spitzenmannschaft den maximalen Erfolg einzufahren“, sagte Marsch. Ganz sorgenfrei ist der Trainer allerdings nicht, besonders in der Abwehr muss umgebaut werden. Denn nach Lukas Klostermann fällt auch Willi Orban mit einer Oberschenkelverletzung aus.

Bereits um 15.30 Uhr empfängt Spitzenreiter FC Bayern München den Überraschungsdritten SC Freiburg. Bei einem Ausrutscher des deutschen Meisters können die Dortmunder mit einem Sieg in Leipzig Tabellenführer werden. Um Punkte gegen den Abstieg geht es für den FC Augsburg beim VfL Wolfsburg, Arminia Bielefeld beim VfB Stuttgart und den VfL Bochum im Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim.