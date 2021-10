Zum Abschluss des Spielstages musste der VfL Bochum ein am Ende verdientes 1:2 (0:2) bei Borussia Mönchengladbach hinnehmen. Mann des Abends war Alassane Plea.

Ausgangslage: Beide Teams gingen mit ordentlich Rückenwind aus dem DFB-Pokal in die Partie. Der VfL Bochum hatte am Mittwochabend den FC Augsburg zu Gast und siegte nach nervenaufreibenden 120 Minuten und Elfmeterschießen mit 7:6 (1:0, 2:2, 2:2, 2:2). Borussia Mönchengladbach hatte den FC Bayern empfangen und mit 5:0 (3:0) aus dem Borussia Park gefegt. Für die Fohlen war es nach schwachen Liga-Wochen und Platz zwölf ein echter Befreiungsschlag. Der VfL Bochum war seit zwei Ligapartien ungeschlagen und hatte die Chance, die Gladbacher mit einem Sieg zu überholen.

Plea schockt Bochum früh: Mit mächtig Selbstvertrauen im Rücken startete die Borussia forsch in die Partie und musste nicht lange auf die Führung warten. Schon nach zwölf Minuten schlug der seit Wochen starke Rechtsverteidiger Joe Scally eine Flanke in den Bochumer Strafraum. Dort lief Alassane Plea Erhan Masovic und Vasileios Lampropoulos weg und köpfte am chancenlosen Manuel Riemann vorbei ein.





Bochum beißt sich rein, Gladbach legt nach: Dieser Treffer gab den Fohlen Rückenwind. In der 18 Minute klärte Anthony Losilla in höchster Not vor dem freistehenden Plea. In der Folge fanden die Gäste besser in die Partie, ohne jedoch die gefährlichen Abschlüsse zu verzeichnen. Die hatten stattdessen die Gladbacher. Kurz vor der Pause profitierte Hofmann von einer perfekten Plea-Vorlage, nach der er den Ball zum 2:0 in die linke Ecke drosch (42.). Somit ging es aus Bochumer Sicht mit einem 0:2-Rückstand in die Kabine.

Mönchengladbach: Sommer - Scally, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Zakaria, Kone (69. Neuhaus) - Hofmann, Stindl (69. Thuram), Plea (82. Wolf) - Embolo. - Trainer: Hütter Sommer - Scally, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Zakaria, Kone (69. Neuhaus) - Hofmann, Stindl (69. Thuram), Plea (82. Wolf) - Embolo. - Trainer: Hütter Bochum: Riemann - Gamboa (46. Stafylidis), Masovic, Lampropoulos, Soares - Losilla - Löwen (77. Pantovic), Rexhbecaj - Asano (76. Antwi-Adjei), Polter (83. Novothny), Holtmann (46. Blum). - Trainer: Reis Schiedsrichter: Tobias Reichel (Stuttgart) Tore: 1:0 Plea (12.), 2:0 Hofmann (40.), 2:1 Blum (86.) Zuschauer: 42.361

Lampropoulos trifft den Pfosten: Doch es war noch nichts verloren. Weil die Gastgeber, beispielswiese durch Plea (53.), ihre Chancen nicht nutzten, blieben die Bochumer im Geschäft. Nach 70 Minuten hätte Lampropoulos diese Nachlässigkeiten fast bestraft, traf nach einer Ecke von Danny Blum jedoch nur den Pfosten (71.).

Blum-Hammer bringt nochmal Spannung: Es sollte bis zur 86. Minute dauern, bis sich der VfL Bochum für die bessere zweite Halbzeit belohnte. Da trat Danny Blum aus halbrechter Position zum Freistoß an und versenkte den Ball aus rund 20 Metern Entfernung im kurzen Winkel.

Pantovic hat den Ausgleich auf dem Fuß: Fast hätte es sogar noch zum Ausgleich gereicht. Doch der eingewechselte Milos Pantovic scheiterte in der 93. Minute frei vor Yann Sommer - was für eine Gelegenheit.

Fazit: Am Ende war es nicht der Abend des VfL Bochum. Borussia Mönchengladbach hat auf dem Papier deutlich mehr Qualität im Kader und brachte das letztlich auch auf den Platz. Gerade in der ersten Halbzeit nutzten die Fohlen ihre Chancen konsequent und hielten das 2:0 mit Glück und Geschick fast bis zum Schluss. Blums Traum-Freistoß brachte noch einmal Spannung, änderte jedoch nichts mehr. Durch den 2:1-Sieg hält sich Borussia Mönchengladbach den VfL Bochum vom Hals und springt auf Rang zehn. Bochum bleibt auf Rang 14.