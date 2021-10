Bundesliga: VfL Wolfsburg hat seinen neuen Trainer vorgestellt

Nur wenige Tage nach der Entlassung von Mark van Bommel hat der VfL Wolfsburg seinen neuen Trainer offiziell vorgestellt

Florian Kohfeldt ist neuer Trainer des VfL Wolfsburg. Der 39-Jährige einigte sich mit den Verantwortlichen der Wölfe am Dienstag auf einen Vertrag bis 2023. Das gab der Fußball-Bundesligist am Dienstagnachmittag offiziell bekannt. Mark van Bommel war am Sonntag von seinen Aufgaben als VfL-Coach entbunden worden.

Kohfeldt, der am Donnerstag erstmals das Training leiten wird, war zuletzt Trainer des damaligen Erstligisten SV Werder Bremen (2017 bis 16. Mai 2021), bei dem er zuvor bereits von 2014 bis 2016 auch als Co-Trainer tätig war. Offiziell vorgestellt wird Florian Kohfeldt am kommenden Donnerstag auf der Spieltags-Pressekonferenz vor der Partie bei Bayer 04 Leverkusen (30. Oktober, 15.30 Uhr).

Ich musste nicht lange überlegen, diese Herausforderung anzunehmen. Das ist eine spannende Aufgabe, auf die ich mich sehr freue. Florian Kohfeldt

"Wir haben in den vergangenen Stunden viele Gespräche geführt und eine Auswahl möglicher Kandidaten getroffen. Wir sind froh, dass wir mit Florian Kohfeldt Einigung erzielen konnten und sind überzeugt, dass er sich mit unserem Weg identifizieren kann und wir mit ihm gemeinsam wieder in die Erfolgsspur zurückkehren werden", erklärt VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer auf der Wolfsburger Homepage.

Florian Kohfeldt freut sich auf seine Rückkehr in die Bundesliga: "Ich musste nicht lange überlegen, diese Herausforderung anzunehmen. Das ist eine spannende Aufgabe, auf die ich mich sehr freue. Ich werde die kurze Zeit bis zum nächsten Spiel jetzt vor allem dazu nutzen, viele Gespräche zu führen und mir einen ersten Überblick zu verschaffen. In dieser Mannschaft steckt viel Qualität und Dynamik und wir werden nun gemeinsam daran arbeiten, diese wieder auf den Platz zu bringen."