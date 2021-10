Europa: Union verliert, Leverkusen mit Remis

Bayer Leverkusen erkämpfte sich in der Europa League ein 1:1-Remis in Sevilla, Union Berlin verlor sein Conference-Spiel bei Feyenoord Rotterdam mit 1:3.

Vier Tage nach der Pleite gegen den FC Bayern München hat Bayer Leverkusen mit einer couragierten Leistung beim 1:1 (0:0) in der Fußball-Europa League gegen Betis Sevilla gute Chancen auf den direkten Achtelfinaleinzug. Der Bundesliga-Dritte hat mit 7 Punkten seine Tabellenführung in der Gruppe G erfolgreich verteidigt und kann sich mit einem Sieg im Rückspiel gegen die punktgleichen Spanier eine gute Ausgangsposition erspielen. Vor 40 000 Zuschauern im Estadio Benito Villamarin in Sevilla rettete Robert Andrich mit seinem Treffer in der 82. Minute das 1:1, zuvor hatte Borja Iglesias (75.) die Gastgeber mit einem verwandelten Strafstoß in Führung gebracht.

Der 1. FC Union Berlin hat die zweite Niederlage in der neuen Europa Conference League kassiert. Die Eisernen verloren bei Feyenoord Rotterdam mit 1:3 (1:2). Das Team von Trainer Urs Fischer verpasste den möglichen Sprung an die Spitze der Gruppe E und muss stattdessen mit drei Punkten aus drei Spielen um das Weiterkommen bangen. Alireza Jahanbakhsh (11. Minute), Bryan Linssen (29.) und Luis Sinisterra (76.) erzielten die Treffer für Feyenoord. Taiwo Awoniyi (35.) war für die Berliner vor 45 000 Zuschauern erfolgreich, die nach zuvor vier Pflichtspielsiegen erstmals wieder verloren.