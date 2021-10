WAZ-Panini-Album: Thorsten Legat war ein "Panini-Junkie"

Die WAZ und RS präsentieren ein neues Panini-Sammelalbum: Pöhler, Typen, Zauberer! Es ist eine Verbeugung vor Ruhrgebiets-Fußballgrößen. Auch Thorsten Legat ist dabei.

25 Jahre gab es die Sternstunden des Revierfußballs: Der BVB und Schalke holten Europas Pokale in den Pott, der VfL Bochum und der MSV Duisburg stürmten in den Europa-Cup.

Jetzt, 25 Jahre nach diesen atemberaubenden Erfolgen, wollen wir der tollsten Fußball-Region der Welt mit diesem Panini-Sammelalbum eine Liebeserklärung machen. Pöhler, Typen, Zauberer - es gab so viele Spieler, so viele Momente, allein die Auswahl für dieses Album hat schlaflose Nächte bereitet. Wir mussten "Mut zur Lücke" haben, denn zu facettenreich und bunt gestaltete sich der Fußball in unserer Region von seinen Gründerjahren bis in die heutige Zeit, um ihn in diesem begrenzten Umfang in Gänze würdigen zu können.

In diesem neuen Panini-Sammelalbum darf auf gar keinen Fall Ruhrpott-Kultkicker Thorsten Legat fehlen. Der 52-jährige Legat, mittlerweile auch aus diversen Reality-TV-Shows bekannt, spielte unter anderem beim VfL Bochum (7/1984 bis 7/1991), Bremen (7/1991 bis 7/1994) aber auch auf Schalke (1/2000 bis 7/2001). Legat, der mit dem SV Werder Bremen Deutscher Meister und DFB-Pokalsieger wurde, kommt auf 243 Bundesliga-Einsätze. Vor und während seiner Profizeit war der heute in Wermelskirchen lebende Legat ein großer Panini-Fan.

"Ach, Panini. Wenn ich daran denke, dann bekomme ich Gänsehaut und leuchtende Augen. Panini begleitet mich mein ganzes Leben. Als Kind und Jugendlicher war ich ein Panini-Junkie. Das war wirklich so. Wir hatten unfassbar viel Spaß beim Sammeln, tauschen und dem bekleben des Albums. Wir haben uns um die Bilder gestritten und auch gehauen. Dann war aber alles wieder gut. Es hat immer großen Spaß gemacht. Noch heute erwische ich mich, wenn ich am Kiosk oder einer Lotto-Bude auf die Panini-Sammelhefte und die Tütchen schaue. Das sind schöne Erinnerungen", sagt Legat.