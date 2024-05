Für manche Plätze werden in der kommenden Saison auf Schalke 14 Euro mehr fällig. In der Kaufabwicklung gibt es zudem Änderungen.

Zur neuen Zweitligasaison passt der FC Schalke 04 die Ticketpreise für Heimspiele in der Arena an. Fans der Königsblauen müssen sich dabei auf höhere Kosten für Tageskarten einstellen.

In einigen Blöcken steigen die Preise sogar um 14 Euro für ein Ticket an – konkret betrifft das die Blöcke P, Q, D1, D2 und C1 auf der Haupt- und Gegengerade. Der Grund: Für die zentralen Blöcke – also die vermeintlich besten Sitzplätze in der Arena – wurde die neue Ticketkategorie 0 eingeführt. Zuvor waren diese Plätze der Kategorie 1 zugeordnet.

Teurer wird es allerdings für alle Fans, die Tageskarten erwerben wollen. Stehplätze in der Nordkurve und im Gästebereich kosten fortan 17,50 Euro (zuvor 15,50 Euro). Sitzplatzkarten in den verschiedenen Bereichen werden für Vollzahler ebenfalls teurer:

Schalke-Tickets werden teurer - Dauerkartenpreis bleibt vorerst stabil

Kategorie 0: 66 Euro (neu)

Kategorie 1: 58 Euro (zuvor 52 Euro)

Kategorie 2: 46 Euro (zuvor 41,50 Euro)

Kategorie 3: 35 Euro (zuvor 31 Euro)

Kategorie 4: 29 Euro (zuvor 26 Euro)

Unberührt von den Preiserhöhungen sind die Kinder- und Jugendtickets. „Diese bewegen sich auch künftig auf ihrem ursprünglichen Niveau und sollen so gerade jungen Schalkern den Zugang zum Verein und seinen Heimspielen ermöglichen“, heißt es in einer Mitteilung. Auch die Kosten für die rund 40.000 Dauerkarten bleiben für die Saison 2024/25 unverändert. Schon jetzt kündigen die Schalker im Sinne der Transparenz jedoch an, dass zu der Saison 2025/26 Preisanpassungen vorgenommen werden. Weitere Infos dazu folgen laut Vereinsmitteilung gegen Jahresende.

Änderungen gibt es zudem in der Kaufabwickelung: Ab der neuen Saison können im Online-Shop für Plätze in der Nordkurve nur noch zwei Tickets pro Mitglied erworben werden – zuletzt waren es noch vier. So sollen mehr Fans die Möglichkeit bekommen, an die begehrten Stehplatzkarten zu kommen. Für alle anderen Blöcke ist es Mitgliedern weiterhin möglich, vier Partien pro Spiel zu kaufen.