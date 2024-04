Am Samstag finden in der altehrwürdigen Glückauf-Kampfbahn viele Aktionen vor dem Spiel des S04 gegen den 1. FC Nürnberg statt. Die wurde nun dank der Unterstützung eines Schalke-Fanclubs nochmal aufgehübscht.

In schlechten Zeiten erinnert man sich umso lieber an die guten. Und die Zeiten beim FC Schalke 04 sind bekanntermaßen gerade schlecht. Umso schöner, dass es die Glückauf-Kampfbahn (GAK) gibt.

Am Samstag, 13. April, wird dort vor dem Abendspiel (20.30 Uhr) gegen den 1. FC Nürnberg so einiges los sein. Neben einem umfangreichen Rahmenprogramm tritt um 14.30 Uhr eine Gelsenkirchener Stadtauswahl gegen eine Nürnberger Stadtauswahl an. Um 16 Uhr spielt dann die Traditionsmannschaft des S04 gegen die des 1. FCN. Und um 17.30 Uhr findet dann noch ein Inklusionsfreundschaftsspiel statt.

Da kommt es passend, dass die GAK in dieser Woche nochmal aufgehübscht wurde. Dank der Patenschaft des S04-Fanclubs Allgäu Schalker aus Oberstorf und der Firma Dach Brauer bekam die legendäre Schalker Spielstätte 16 neue Fahnen.

Das teilt die Stiftung Schalker Markt, die sich die Revitalisierung des Stadteils Schalke auf die Agenda geschrieben hat, mit. Sie kümmert sich auch um die ehemalige Spielstätte von Ernst Kuzorra, Fritz Szepan und Co. "Wir, die Stiftung Schalker Markt, setzen uns seit einigen Jahren für den Erhalt und die Restauration der denkmalgeschützten Spielstätte ein, versuchen der „alten Dame“ neues Leben einzuhauchen um sie auch für kommende Generationen fit zu machen", schreibt die Stiftung auf ihrer Homepage.

Sichtbare Zeichen sind der originalgetreue Wiederaufbau des historischen Eingangsportales, die allabendliche Illumination der überdachten Zuschauerränge sowie die Wiederbeflaggung der Haupttribüne.

Vor fünf Jahren wurden in enger Abstimmung mit den Denkmalbehörden 16 neue Fahnenmasten inklusive statischer Verankerungen an der Hinterseite der denkmalgeschützten Tribüne angebracht. So war es auch in den großen Zeiten.

Allerdings müssen die abwechselnd in Blau und in Weiß gehaltenen 1 x 2,5 Meter großen Hissfahnen aufgrund der starken Windlasten, die in luftiger Höhe wirken, alle sechs Monate ausgetauscht werden.

Die Stiftung Schalker Markt vergibt dazu sogenannte Fahnen-Patenschaften, um die sich Fanclubs oder einzelne Fans über die Stiftung bewerben können. Diesmal kam der Schalke-Fanclub aus Bayern mit seinem Vorsitzenden Mehmet Sentürk zum Zug. Zum Dank ist dafür neben dem Logo der Stiftung Schalker Markt in den nächsten sechs Monaten auch das Fanclub-Logo der Allgäu Schalker auf den Fahnen zu sehen.