Keine Straffreiheit - Vereine müssen für Proteste gegen DFL blechen

Ein Abend unter Schalkern Gänsehautmomente - das "alte" S04 huldigt Benedikt Höwedes

Schalke 04 spielt in der 2. Liga gegen den Abstieg. Da kam der Abend mit Benedikt Höwedes in der S04-Arena wie gerufen. 90 Minuten lang schwelgte Königsblau in alten Zeiten.