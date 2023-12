Leserinformation: Die besten BVB-Cartoons der letzten zehn Jahre von Oli Hilbring

Wer noch einen kleinen Tipp für ein Weihnachtsgeschenk benötigt, der wird hier vielleicht fündig.

Cartoonist Oli Hilbring beschreibt sich selber als jemanden, der zufällig in Ludwigshafen zur Welt gekommen ist, aber bei der ersten Mitfahrgelegenheit wieder ins Ruhrgebiet geflüchtet, ist, weil er hier wechkommt.

Über einige Umwege wurde er dann Cartoonist, seit Jahren zeichnet er seine wunderbaren Werke bereits für den RevierSport, hier zeichnet er Woche für Woche über die Geschehnisse im Ruhrgebiets-Fußball, dementsprechend auf über Borussia Dortmund.

Und für die Fans des BVB gab es in den letzten zehn Jahren viel zu feiern. Und mittendrin: Hilbrings Nasenmännchen in schwarzgelb. Wie es sich gehört in Trikot, Schal und mit Bierpulle. Doch es mussten auch Enttäuschungen verarbeitet werden, wenn am Ende die ganz großen Ziele verfehlt wurden. Auch hier erweist sich Hilbring als Meister einer Trauerarbeit, der auch vor dunkelstem Witz nicht zurückschreckt, um die Fanschaft wieder zum Lachen zu bringen.

Auf 128 Seiten gibt es für 18,95 Euro die besten Cartoons über den BVB aus den letzte zehn Jahren. Viele Derbymomente sind festgehalten, Duelle mit dem FC Bayern und die Reisen durch Europa. In einem Bild erzählt Hilbring Spiele und Momente.

Wir wünschen viel Spaß.