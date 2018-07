Kaan Ayhan (23) ist in Gelsenkirchen aufgewachsen, hat 17 Jahre für seinen Jugendklub Schalke gespielt.

2016 wechselte er zu Fortuna Düsseldorf und ist heute Abwehrchef des Bundesliga-Aufsteigers. Im Interview steht er Rede und Antwort auf drei Fragen.

Kaan Ayhan, sind Sie der Beweis, dass ein Knappenschmiede-Spieler sein Glück woanders finden kann?

Es hätte auch anders laufen können. Denn es gab eine Zeit, in der ich nicht wusste, wie weit ich komme. Ich bin froh, dass ich jetzt in der Bundesliga mit so einer geilen Mannschaft angreifen kann.

Sie sind als Deutsch-Türke wie Ilkay Gündogan und Mesut Özil in Gelsenkirchen aufgewachsen. Was sagen Sie zum Özil-Rücktritt?

Zu dem Rücktritt kann ich nichts sagen, da dies die private Angelegenheit von Mesut Özil ist. Aber mir tat die Diskussion während der WM für Özil leid. Er hat sich vor vielen Jahren als Nationalspieler für den DFB entschieden. Das ist dann eine Entscheidung, die bis zum Karriere-Ende bestehen bleibt, das weiß man als Fußballer. Deswegen ist es falsch, Özil vorzuwerfen, er würde sich nicht mit Deutschland identifizieren. Man muss ihm auch Respekt zollen.

Was bedeutet Heimat für Sie?

Meine Heimat ist auf jeden Fall Gelsenkirchen. Wenn ich im Urlaub bin, dann vermisse ich einfach mein Zuhause, dann vermisse ich Gelsenkirchen, auch wenn es nicht mit Düsseldorf als Stadt zu vergleichen ist. Aus familiärer Hinsicht ist es aber so, dass ich in einer türkischen Familie groß geworden bin. Ich habe die Kultur einer türkischen Familie mit in die Wiege gelegt bekommen. Deswegen fühle ich mich in Gelsenkirchen zu Hause, aber meine kulturelle Heimat ist die Türkei.