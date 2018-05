Firtinaspor Herne kassiert zum Saisonabschluss eine 0:6-Klatsche gegen den Hombrucher SV.

Im Hinspiel hatten sich die Mannschaften mit einem 1:1-Unentschieden getrennt.

Der Hombrucher SV nahm in der Startelf drei Veränderungen vor und begann die Partie mit Preuß, Najdi und Much statt Hennig, Watermann und Orlowski. Auch Firtinaspor tauschte auf sechs Positionen. Dort standen Ciloglu, Avci, Akbaba, Yaprak, Özbek und Wassmann für Kaya, Kacar, Cakiroglu, Khimiri, Oeztürk und Yildirim in der Startformation.

Ein Doppelpack brachte Hombruch in eine komfortable Position: Tim Schrade war gleich zweimal zur Stelle (11./28.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass der Gastgeber mit einer Führung in die Kabine ging. Zum Seitenwechsel ersetzte Azat Celik von Firtinaspor Herne seinen Teamkameraden Erdal Bastürk. Die Fans des Hombrucher SV unter den 20 Zuschauern durften sich über den Treffer von Schrade aus der 57. Minute freuen, der den Vorsprung weiter anwachsen ließ. Fabio Mund-Reyes zeichnete mit seinem Treffer aus der 80. Minute dafür verantwortlich, dass keine Zweifel mehr am Sieg von Hombruch aufkamen. Stephane Preuß erhöhte vom Elfmeterpunkt für den Hombrucher SV auf 5:0 (84.). Julian Voß stellte in den Schlussminuten schließlich noch einen Treffer für Hombruch sicher (89.). Am Ende kam die Hombrucher gegen Herne zu einem verdienten Sieg.

Mit neun Punkten aus den letzten fünf Spielen macht der Hombrucher SV deutlich, dass man in der kommenden Spielzeit weiter nach oben will. Im gesamten Saisonverlauf holte Hombruch 14 Siege und acht Remis und musste nur zehn Niederlagen hinnehmen. Am Ende der Saison steht der Hombrucher SV im sicheren Mittelfeld auf Platz sieben.

Firtinaspor beendet die Saison mit nur drei Punkten aus den letzten fünf Spielen und ist damit sicher alles andere als zufrieden. Allzu positiv liest sich die Bilanz des Gastes mit zwölf Siegen, drei Unentschieden und 17 Niederlagen nicht, auch wenn es diesmal mit Platz elf für den Klassenerhalt ausreicht.