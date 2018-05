Mit leeren Händen endete für den Holzwickeder SC 2 die Auswärtspartie gegen den VfR Sölde.

Der Gastgeber siegte mit 1:0. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Im Hinspiel hatte Holzwickede die Oberhand behalten und einen 5:0-Erfolg davongetragen.

Während beim VfR Sölde diesmal Adler, Höhme, Johann, Stellfeld und Mihajlovic für Rauße, Kossmann, Dendzik, Ghalem und Greig begannen, standen beim Holzwickeder SC 2 Lambertz, Hense, Bauer, Heidenreich und Hoppe statt Tobio Lemos, Heinrichs, Fröse, Janowczyk und Dupke in der Startelf.

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaft lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Bei Sölde kam zu Beginn der zweiten Hälfte Samir Ghalem für Malek Arafa in die Partie. 150 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den Aufsteiger schlägt – bejubelten in der 48. Minute den Treffer von Marvin Bruske zum 1:0. Letzten Endes holte die Sölder gegen Holzwickede drei Zähler.

Trotz des Sieges bleibt der VfR Sölde auf Platz fünf.

Nach 26 absolvierten Begegnungen nimmt der HSC 2 den sechsten Platz in der Tabelle ein. Als Nächstes steht für Sölde eine Auswärtsaufgabe an. Am 21.05.2018 (15:00 Uhr) geht es gegen den FC Roj. Der Holzwickeder SC 2 empfängt am selben Tag die TuS Hannibal.