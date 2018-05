Am Sonntag trennten sich die Reserve der SF Niederwenigern und der SV Leithe unentschieden mit 1:1.

Der vermeintlich leichte Gegner war Leithe mitnichten. Der Gast kam gegen Niederwenigern II zu einem achtbaren Remis. Das Hinspiel beim SVL hatte die SF Niederwenigern II schlussendlich mit 5:3 für sich entschieden.

Beide Mannschaften begannen mit jeweils einer Veränderung in der Startelf: Während bei Niederwenigern II Tempel für Petry auflief, startete beim SV Leithe Galic statt Sarioglu. 60 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für die SF Niederwenigern II schlägt – bejubelten in der 20. Minute den Treffer von Christopher Weiß zum 1:0. Nach nur 27 Minuten verließ Christopher Weiß vom Gastgeber das Feld, Nico Serrano-Nieto kam in die Partie. Tim Broschwig witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für Leithe ein (37.). Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen. Als Luca Dobinski in der 80. Minute für Moritz Schönert auf das Spielfeld kam, war im zweiten Durchgang noch nicht viel passiert. Auch in der zweiten Halbzeit gelang es Niederwenigern II nicht, aus dem Heimvorteil Kapital zu schlagen. So blieb es auch nach weiteren 45 Minuten beim 1:1-Remis.

Der Teilerfolg bringt eine tabellarische Verbesserung mit sich. Die Sportfreunde liegt nun auf Platz fünf. Die SF Niederwenigern II ist seit vier Spielen unbezwungen.

Nach 26 absolvierten Begegnungen nimmt der SVL den zwölften Platz in der Tabelle ein. Wo beim SV Leithe der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 32 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Das nächste Mal gefordert ist Niederwenigern II am 27.05.2018 (15:00 Uhr): Während man zu SC Werden-Heidhausen reist, begrüßt Leithe auf heimischer Anlage gleichzeitig die Zweitvertretung von Blau-Weiß Mintard.