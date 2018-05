SuS Niederbonsfeld erreichte einen 6:3-Erfolg bei der Zweitvertretung des SV Burgaltendorf.

Das Hinspiel bei Niederbonsfeld hatte Burgaltendorf II schlussendlich mit 4:1 für sich entschieden.

Im Vergleich zum letzten Spiel startete Burgaltendorf II mit drei Änderungen. Diesmal begannen Naoumov, Wykrota und Mause für Dubbert, Hohns und Jacobs. Auch Niederbonsfeld baute die Anfangsaufstellung auf vier Positionen um. So spielten Weishaupt, Strathmann, Kerkemeier und Kehrmann anstatt Brand, Krause, Kampmann und Weiß.

Jan Baumann schoss in der vierten Minute vom Elfmeterpunkt das erste Tor des Spiels für den SV Burgaltendorf II. Khoa Kevin Tran trug sich in der 14. Spielminute in die Torschützenliste ein. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. Gleich nach dem Wiederanpfiff (49.) traf Marius Koberg zur Führung von SuS Niederbonsfeld. Burgaltendorf II zeigte sich unbeeindruckt und so drehten Florian Jahns (55.) und Alexander Mause (57.) mit ihren Treffern das Spiel. In der 65. Minute verwandelte Andre Janura einen Elfmeter zum 3:3 für Niederbonsfeld. Nico Kerkemeier glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für den Gast (66./73.). Wenig später kamen Marc Hohns und Marco Neuhaus per Doppelwechsel für Alexander Wykrota und Sebastian Korstick auf Seiten des SV Burgaltendorf II ins Match (77.). Tran besorgte in der Schlussphase schließlich den sechsten Treffer für SuS Niederbonsfeld (80.). Am Ende nahm die Niederbonsfelder bei Burgaltendorf II einen Auswärtssieg mit.

In der Verteidigung des SV Burgaltendorf II stimmt es ganz und gar nicht: 81 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Trotz der Niederlage behält der Gastgeber den zehnten Tabellenplatz. Die vergangenen Spiele waren für Burgaltendorf II nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits sechs Begegnungen zurück.

Der Erfolg bringt eine tabellarische Verbesserung mit sich. Niederbonsfeld liegt nun auf Platz acht. SuS Niederbonsfeld beendet die Serie von vier Spielen ohne Sieg. Für den SV Burgaltendorf II geht es erst am 27.05.2018 weiter, wenn man beim FSV Kettwig gastiert, Niederbonsfeld empfängt am selben Tag die Reserve des FC Kray.