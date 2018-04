Nichts zu holen gab es für Westfalia Wickede bei Holzwickeder SC.

Der Gastgeber erfreute seine Fans mit einem 2:1. Den großen Hurra-Stil ließ Holzwickede vermissen. Am Ende stand jedoch ein knapper Erfolg zu Papier. Im Hinspiel war Wickede mit 0:4 krachend untergegangen.

Der HSC nahm in der Startelf eine Veränderung vor und begann die Partie mit Pfaff statt Duwe. Auch die Westfalia tauschte auf vier Positionen. Dort standen Wegner, Heinings, Zwahr und Herwig für Konya, Kuck, Lmcademali und Erdogan in der Startformation.

Mirco Gohr nutzte die Chance für Holzwickeder SC und beförderte in der 35. Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Zur Pause war der Tabellenführer im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Anstelle von Justin Pfaff war nach Wiederbeginn Marcel Duwe für Holzwickede im Spiel. Christopher Herwig war es, der in der 51. Minute den Ball im Tor des HSC unterbrachte. Zum Mann des Spiels avancierte Nico Berghorst, der für Holzwickeder SC in der Schlussphase den Siegtreffer markierte (88.). Am Ende verbuchte die Holzwickeder gegen Westfalia Wickede die maximale Punkteausbeute.

Wer soll Holzwickede noch stoppen? Der HSC verbuchte gegen Wickede die nächsten drei Punkte und führt das Feld der Verbandsliga Westfalen 2 weiter an. Mit dem Sieg baut Holzwickeder SC die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Holzwickede 16 Siege, sechs Remis und kassierte erst zwei Niederlagen. Offensiv kann dem HSC in der Verbandsliga Westfalen 2 kaum jemand das Wasser reichen, was die 57 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren.

Durch diese Niederlage fällt die Westfalia in der Tabelle auf Platz zehn. Seit 13 Begegnungen hat Holzwickeder SC das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen. Mit dem Gewinnen tat sich Westfalia Wickede zuletzt schwer. In drei Spielen wurde nicht ein Sieg davongetragen. Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Sonntag reist Holzwickede zum SV Brackel, während Wickede am selben Tag bei TuS 05 Sinsen antritt.