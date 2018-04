Mit einer 0:3-Niederlage im Gepäck ging es für den VfL Kemminghausen vom Auswärtsmatch beim Hombrucher SV in Richtung Heimat.

Im Hinspiel hatte sich kein Sieger gefunden. Es war 0:0 ausgegangen.

Hombruch startete mit zwei Veränderungen in die Partie: Lienig und Najdi für Haake und Much. Auch Kemminghausen stellte um und begann mit Schürmann, Ruocco und Ljakic für Stärk, Kaufmann und Lüdtke. Niklas Orlowski trug sich in der zweiten Spielminute in die Torschützenliste ein. Dominic Haake, der von der Bank für William Najdi kam, sollte für neue Impulse beim Hombrucher SV sorgen (37.). Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung des Gastgebers in die Kabine. Mit einem schnellen Doppelpack (52./53.) zum 3:0 schockte Haake den VfL Kemminghausen. Mit Ablauf der Spielzeit schlug Hombruch Kemminghausen 3:0.

Im Tableau hat der Sieg des Hombrucher SV keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz sieben. Durch den klaren Erfolg über den VfL Kemminghausen ist Hombruch weiter im Aufwind.

Trotz der Niederlage fällt Kemminghausen in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz zwölf. Die Misere des Gastes hält an. Insgesamt kassierte die Kemminghausener nun schon sechs Niederlagen am Stück.

Während der Hombrucher SV am Donnerstag, den 19.04.2018 (19:00 Uhr) beim SV Hilbeck gastiert, steht für den VfL Kemminghausen drei Tage später (15:15 Uhr) vor heimischer Kulisse ein Schlagabtausch mit Hilbeck auf der Agenda.