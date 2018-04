Der SV Lippstadt 08 errang am Mittwoch einen 2:0-Sieg über die Sportfreunde Siegen.

Siegen nahm in der Startelf zwei Veränderungen vor und begann die Partie mit Wüst und Kühler statt Yildirim und Endo. Auch Lippstadt tauschte auf einer Position. Brauer stand für Langesberg in der Startformation.

Nach den ersten 45 Minuten ging es für die Sportfreunde Siegen und den SVL ohne Torerfolg in die Kabinen. Kurz nach dem Wiederanpfiff endete schließlich das Warten der Zuschauer, als Tobias Puhl das 1:0 für den SV Lippstadt 08 erzielte (55.). Wenig später kamen Giacomo Serrone und Marcel Hoffmeier per Doppelwechsel für Paolo Maiella und Gerrit Kaiser auf Seiten des Gastes ins Match (60.). Bei Lippstadt kam Benjamin Klingen für Felix Bechtold ins Spiel und sollte fortan für neue Impulse sorgen (88.). Ehe der Abpfiff ertönte, war es Klingen, der das 2:0 aus Sicht des SVL perfekt machte (90.). Am Ende nahm die Lippstädter bei Siegen einen Auswärtssieg mit.

Die formschwache Abwehr, die bis dato 44 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden der Sportfreunde Siegen in dieser Saison. Trotz der Niederlage behält der Gastgeber den 13. Tabellenplatz. Der SV Lippstadt 08 hat die Krise von Siegen verschärft. Der Absteiger musste bereits den dritten Fehlschlag in Folge in Kauf nehmen. Die Sportfreunde Siegen musste sich nun schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die Sportfreunde insgesamt auch nur fünf Siege und vier Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Der Sieg über Siegen, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt Lippstadt von Höherem träumen. Die Rückrunde verlief für die Sportfreunde Siegen bisher nicht besonders gut. In den sechs Spielen gewann die Siegener noch kein einziges Mal. Nächster Prüfstein für Siegen ist am Samstag, den 14.04.2018 (15:00 Uhr) auf gegnerischer Anlage Westfalia Herne. Einen Tag später (15:00 Uhr) misst sich der SVL mit Eintracht Rheine.