Der SC Obersprockhövel verpasst SV Horst-Emscher 08 einen Dämpfer und gewinnt mit 3:1 gegen den Tabellenführer.

Das Hinspiel hatte Obersprockhövel beim SV Horst mit 4:1 für sich entschieden.

Während bei Obersprockhövel diesmal Zebrowski, Tank, Najdanovic und Meier für Rosenbach, Mack, Kost und Özkan begannen, standen beim SV Horst Wening, Kriesten und Thamm statt Kalayci, Köstekci und Inal in der Startelf.

SV Horst-Emscher 08 erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Alexander Thamm traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Der SC Obersprockhövel zeigte sich wenig beeindruckt. In der zehnten Minute schlug Gordon Zebrowski mit dem Ausgleich zurück. Nach nur 25 Minuten verließ Tobias Voshage vom Gastgeber das Feld, Dominik Maschotta kam in die Partie. Ohne weitere Tore ging es in die Pause. Mit einem Wechsel – Okan Isleyen kam für Marcel Kriesten – startete der SV Horst in Durchgang zwei. Ismael Diaby verwandelte in der 60. Minute einen Elfmeter und brachte Obersprockhövel die 2:1-Führung. 150 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den SC Obersprockhövel schlägt – bejubelten in der 72. Minute den Treffer von Maschotta zum 3:1. Mit Ablauf der Spielzeit schlug die Obersprockhöveler SV Horst-Emscher 08 3:1.

Das Ergebnis hat Auswirkungen auf die Tabelle, in der Obersprockhövel auf den fünften Rang klettert. Der SC Obersprockhövel ist seit drei Spielen unbezwungen. Mit dem Sieg baut Obersprockhövel die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte der SC Obersprockhövel elf Siege, drei Remis und kassierte erst sieben Niederlagen.

Trotz der Niederlage behält der SV Horst den ersten Tabellenplatz. In den letzten fünf Partien ließ der Gast zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich sechs. Mit beeindruckenden 55 Treffern stellt der Absteiger den besten Angriff der Landesliga Westfalen 3, jedoch kam dieser gegen Obersprockhövel nicht voll zum Zug. Der SC Obersprockhövel tritt am kommenden Montag beim SSV Buer an, SV Horst-Emscher 08 empfängt am selben Tag den SV Zweckel.