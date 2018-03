Fußball-Bundesligist Schalke 04 durfte beim Training am Dienstag überraschend auf Mittelfeldspieler Nabil Bentaleb (23) zurückgreifen.

Der Algerier sollte ursprünglich am Dienstagabend mit seiner Nationalmannschaft in Graz gegen den Iran spielen. Da Bentaleb jedoch leicht angeschlagen war, wollte er vor dem Saisonendspurt keinerlei Risiko eingehen. Beide Parteien einigten sich darauf, dass Bentaleb vorzeitig nach Gelsenkirchen zurückkehren kann.

So konnte der 23-Jährige schon am Dienstagvormittag am Mannschaftstraining der Schalker teilnehmen. Betaleb hatte dabei keinerlei Probleme und nutze die Gelegenheit, um sich bei Trainer Domenico Tedesco für einen Einsatz am Samstag im Heimspiel gegen den SC Freiburg (15:30 Uhr, Sky) zu empfehlen.

Selbiges konnte auch Thilo Kehrer tun. Der deutsche U21-Nationalspieler hatte seine Teilnahme an den EM-Qualifikationsspielen der U21 gegen Israel (3:0) und am Dienstagabend im Kosovo (18:45 Uhr, Sky Sport News HD) aufrund eines Blutergusses über dem Auge abgesagt. Auf Schalke konnte er am Dienstag uneingeschränkt trainieren.

Tedesco nimmt nächsten U23-Spieler unter die Lupe

Verzichten musste Tedesco auf Pablo Insua. Der spanische Abwehrspieler verpasste die Einheit aufgrund einer leichten Zehenverletzung, die ihn jedoch nicht von einem Einsatz am Wochenende abhalten würde.

Erst am Donnerstag kann der Schalke-Trainer seinen kompletten Kader auf die Aufgabe gegen die Breisgauer vorbereiten. Dann kehren die restlichen elf Nationalspieler von ihren Länderspielreisen zurück. Tedesco nutzte die Gelegenheit, um Spieler aus dem eigenen Nachwuchs unter die Lupe zu nehmen. In der vergangenen Woche spielten fünf U19-Spieler und U23-Akteur Erdinc Karakas vor. Am Dienstag durfte der 20-jährige Lette Andrejs Ciganiks Profiluft schnuppern.