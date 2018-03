Erfolglos ging der Auswärtstermin von Arminia Bielefeld 2 beim FC Schalke 04 U23 über die Bühne.

Die Arminia 2 verlor das Match mit 0:4. Schalke ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Das Hinspiel hatte der Gastgeber beim DSC 2 mit 2:0 für sich entschieden.

Im Vergleich zum letzten Spiel startete der FC Schalke 04 U23 mit zwei Änderungen. Diesmal begannen Budimbu und Alawie für Ciganiks und Bitter. Auch die Arminia 2 baute die Anfangsaufstellung auf vier Positionen um. So spielten Ucar, Nori, Rausch-Bönki und Rump anstatt Mustafa, Ulm, Gaye und Kaynak.

150 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Schalke schlägt – bejubelten in der 30. Minute den Treffer von Benedikt Zahn zum 1:0. Für das 2:0 des Absteigers sorgte Richard Weber, der in Minute 32 zur Stelle war. Den Vorsprung des S04 II ließ Muhamed Alawie in der 45. Minute anwachsen. Die Überlegenheit des FC Schalke 04 U23 spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider. Satt war die Knappen nach den vielen Toren des ersten Durchgangs noch nicht, und so schoss Alawie in der 62. Minute den nächsten Treffer. Insgesamt reklamierte Königsblau gegen den DSC 2 einen ungefährdeten Heimerfolg für sich.

Durch den Erfolg rückt Schalke auf die siebte Position der Oberliga Westfalen vor.

Die deutliche Niederlage verschärft die Situation von Arminia Bielefeld 2 immens. Die Misere des Gastes hält an. Insgesamt kassierte die Arminen nun schon neun Niederlagen am Stück. Die Arminia 2 musste sich nun schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der DSC 2 insgesamt auch nur vier Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. In der Verteidigung von Arminia Bielefeld 2 stimmt es ganz und gar nicht: 40 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Am nächsten Donnerstag reist der S04 II zum FC Gütersloh, zeitgleich empfängt die Arminia 2 Westfalia Herne.