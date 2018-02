Westfalia Herne will um die vorderen Plätze kämpfen. Nach dem 2:2 (0:0) gegen Sprockhövel ist Herne in der Oberliga Westfalen allerdings seit drei Partien sieglos.

Sieben Punkte aus den ersten drei Spielen: Das ist das Ziel, das sich Christian Knappmann und sein SC Westfalia Herne im neuen Jahr gesteckt haben. Zu Beginn kam es gegen die TSG Sprockhövel laut Knappmann direkt zu einem "Highlight-Spiel". Ein Highlight war es zumindest in der Schlussphase, denn vor allem in Halbzeit eins ließen beide Teams ihre fußballerischen Fähigkeiten weitestgehend in der Kabine.

Nach zweimaligem Rückstand kurz vor Spielende kamen die Herner durch Maurice Haar und Sebastian Mützel wiederholt zum Ausgleich. "Wir wussten, dass es schwer wird. Sprockhövel kommt direkt aus der Regionalliga. Bei einem 2:2 zum Auftakt kann man nicht meckern", bilanzierte Haar nach der Partie.

Fehlende Gefahr bei Standards

Sein Trainer dürfte das etwas anders gesehen haben, denn er stand für ein Statement nach Spielende nicht zur Verfügung. Ein Punkt, der ihm während der Partie bitter aufgestoßen sein könnte, ist die nicht vorhandene Gefahr nach Eckbällen seiner Mannschaft. Westfalia hatte unzählige Standardsituationen, konnte aber kein Kapital aus ihnen schlagen.

Das Ziel, aus drei Spielen sieben von neun möglichen Punkten zu holen, ist zwar nicht direkt gefährdet, aber wenn der eingeplante Puffer von zwei Punkten gleich im ersten Spiel verbraucht wurde, werden die kommenden Aufgaben nicht unbedingt leichter.

"Wir haben hinten raus nochmal Moral bewiesen und das müssen wir mit in die nächsten Spiele nehmen", erklärte Haar. Als nächstes geht es für die Knappmann-Elf am Mittwoch (21.02./19:30 Uhr/Sportplatz Dortmund-Bövinghausen) gegen den TuS Ennepetal. Gegen den Tabellendreizehnten soll dann auch wieder ein Sieg her, damit die Plätze eins und zwei, die Herne im Visier hat, in Reichweite bleiben.