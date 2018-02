Nach drei abgesagten Spielen in Folge will die königsblaue Reserve nun endlich wieder um Punkte kämpfen.

Bei einem Blick auf die Wetter-App dürfte Onur Cinel, Trainer der Schalker U 23, erleichtert sein: Für Sonntagnachmittag werden in Lippstadt vier bis fünf Grad erwartet, das Oberliga-Spiel beim ortsansässigen SV 08 (15 Uhr) dürfte also stattfinden. Keine Selbstverständlichkeit, sind doch die vergangenen drei Oberliga-Partien mit königsblauer Beteiligung abgesagt worden.

Da klingt es schon fast ein wenig abgenutzt, wenn Onur Cinel immer wieder betont: „Wir haben richtig Bock auf ein Meisterschaftsspiel.“ Doch tatsächlich wird die Lust der Schalker nicht abgenutzter, sondern nur noch größer. Drei Monate lang kein Pflichtspiel, Königsblau brennt auf die Partie beim SV Lippstadt 08. Zumal die Schalker nicht nur mit einer gehörigen Portion Lust zum Tabellenvierten haben, sondern auch mit einer breiten Brust.

Denn statt des eigentlich für den vergangenen Sonntag angesetzten Oberliga-Spiels beim TuS Ennepetal testete die Mannschaft von Onur Cinel gegen den Regionalligisten SC Wiedenbrück. Und schlug sich sehr achtbar, 60 ganz starke Minuten reichten Schalke zu einem mehr als verdienten 1:1-Unentschieden gegen die eine Liga höher spielenden Gäste.

Allerdings sollten die Königsblauen nicht leichtsinnig werden. Denn mit Lippstadt wartet ein Team „mit Aufstiegsambitionen“ auf die Schalker, wie Cinel sagt. Vor allem bei Kontern sei Lippstadt gefährlich. Das bekam der S04 auch am eigenen Leib zu spüren. Im Hinspiel ging Schalke in der Veltins-Arena durch ein Tor von René Klingenburg mit 1:0 in Führung, kassierte aber durch einen Freistoß in der Nachspielzeit den Ausgleich. Dafür wollen sich die Schalker revanchieren und mit einem Sieg Lippstadt in der Tabelle überholen. „Wir wollen Chancen kreieren und vor dem Tor präsent sein“, sagt Cinel. Damit er nach dem Spiel auch zufrieden auf seine Ergebnis-App schauen kann.