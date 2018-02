Der SV Horst-Emscher 08 bleibt, nach dem 1:1-Unentschieden im Derby gegen Verfolger SSV Buer, weiterhin Tabellenführer der Landesliga Westfalen Gruppe drei.

"Wir sind zwar nicht komplett zufrieden, aber wir halten unseren Verfolger damit weiter auf Abstand", erklärte Horsts Spielertrainer Alexander Thamm nach dem 1:1-Unentschieden am Freitag Abend. Die Horster haben nach 16 gespielten Partien 38 Punkte auf dem Konto. Der SSV Buer hat ein Spiel mehr, aber fünf Punkte weniger.

Generell ist die Situation an der Tabellenspitze heiß umkämpft. Neben dem SSV Buer spielen auch der BSV Schüren (31 Punkte) und der VfB Günnigfeld (30 Punkte) eine Rolle als Verfolger der Horster. "Als nächstes geht es für uns gegen Schüren. Da wartet der nächste harte Brocken", wusste Thamm bereits nach dem Derby.

Das Spitzenspiel hätte der SV Horst-Emscher für sich entscheiden müssen. Die Chancen für einen Siegtreffer hatte die Mannschaft in Hülle und Fülle, aber sie ist zu leichtfertig damit umgegangen. Am Ende mussten die Spieler zittern, weil Buer kurz vor Abpfiff noch eine gefährliche Aktion hatte. "Wir waren in der zweiten Hälfte die bessere Mannschaft, aber haben es nicht hinbekommen das zweite Tor zu schießen", ärgerte sich der Spielertrainer, der selbst auch eine Möglichkeit liegen ließ als er ein Luftloch statt des Balles erwischte.

"Jetzt feiern wir erstmal Karneval. Das haben sich die Jungs verdient." Alexander Thamm (SV Horst-Emscher 08)

Zufrieden ist Thamm hingegen mit der Wintervorbereitung, bei der seine Spieler nach eigenen Angaben fünf Wochen intensiv trainiert haben. "Das war sehr gute Arbeit. Wichtig war jetzt auch, dass wir das Auftaktspiel nicht verlieren", erklärte der ehemalige Profi vom VfL Bochum.

Bevor es aber mit dem Spiel beim BSV Schüren weitergeht (18. Februar, 15:15 Uhr), bekommen die Spieler vom SV Horst-Emscher erstmal ein paar Tage frei. "Jetzt feiern wir erstmal Karneval. Das haben sich die Jungs verdient", verkündete Thamm mit einem Lächeln im Gesicht. Gute Leistung muss schließlich auch belohnt werden.