Drei Punkte beträgt der Rückstand des TuS Erndtebrück auf einen Nichtabstiegsplatz. Nach der Winterpause will der Aufsteiger angreifen.

Florian Schnorrenberg, wie fällt Ihr Fazit der abgelaufenen Hinrunde aus?

Eigentlich kann man mit 14 Punkten nicht zufrieden sein. Auf der anderen Seite haben wir einen noch überschaubaren Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz. Wenn man bedenkt, wie viele verletzte Spieler wir in der Hinrunde hatten, dann ist der Abstand nahezu das Maximale, was wir rausholen konnten. Wir sind froh, dass wir in Schlagdistanz sind und nach der Winterpause angreifen können.

Wird es im Winter personelle Veränderungen geben?

Ja, mit Armend Kabashi haben wir schon einen neuen Spieler verpflichtet. Wir werden zusehen, dass wir noch einen Linksverteidiger und Stoß-Stürmer dazugewinnen. Da halten wir aktuell die Augen auf dem Markt auf. Es könnte gut sein, dass uns ein bis zwei Spieler auch noch verlassen.

Was erhoffen Sie sich von der Rückrunde?

Das ist einfach: Wir müssen mehr Tore schießen und weniger Treffer kassieren. Wir wollen uns in jeder Hinsicht verbessern. Nur dann haben wir auch eine realistische Chance auf den Klassenerhalt.

Wann beginnt die Vorbereitung? Gibt es eventuell sogar ein Trainingslager?

Wir starten wieder am 8. Januar. Aufgrund der schlechten Bedingungen im Wittegnsteiner Land, wo der Winter wirklich so ist, wie man sich diese Jahreszeit vorstellt, werden wir vom 20. bis zum 27. Januar nach Spanien reisen. In Andalusien haben wir super Bedingungen und können eine Woche lang sehr gut arbeiten.