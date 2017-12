Die Reserve der SF Niederwenigern zog Fortuna Bredeney das Fell über die Ohren: 1:6 lautete das bittere Resultat aus Sicht des Gastgebers.

Niederwenigern II ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch.

Während bei Bredeney diesmal Schuster, Tio, Nienhaus, Ellies und Burgartz für Dymala, Wandt, Knümann, Förster und Zahn begannen, standen bei der SF Niederwenigern II Minopoli, Schräer, Petry, Kamperhoff und Ouahaalou statt Ebert, Serrano-Nieto, Tempel, Gotzeina und Margref in der Startelf.

Für den Führungstreffer von Fortuna Bredeney zeichnete Wolfgang Dymala verantwortlich (28.). Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (45.) traf Henrik Eggemann zum Ausgleich für Niederwenigern II. Ein Sieger war zur Pause noch nicht auszumachen, sodass beide Teams das Spiel noch für sich entscheiden konnten. Anstelle von Janik Marc Philipp Burgartz war nach Wiederbeginn Tim Mitteldorf für Bredeney im Spiel. Moritz Schönert schoss für die SF Niederwenigern II in der 70. Minute das zweite Tor. Der Gast drehte auf, Eggemann (83.), Kevin Kamperhoff (85.) und Nico Werda (90.) markierten innerhalb weniger Minuten die Tore zum 5:1 und ließen Fortuna Bredeney dabei ziemlich alt aussehen. Das 6:1 für Niederwenigern II stellte Schönert sicher. In der 90. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Die Sportfreunde überrannte Bredeney förmlich mit sechs Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

13:49 – das Torverhältnis von Fortuna Bredeney spricht eine mehr als deutliche Sprache. Die Misere von Bredeney hält an. Insgesamt kassierte die Bredeneyer nun schon vier Niederlagen am Stück. Fortuna Bredeney musste sich nun schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Bredeney insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Fortuna Bredeney muss in der Rückrunde zur großen Aufholjagd blasen, wenn der Klassenerhalt erreicht werden soll.

Die SF Niederwenigern II präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 38 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Niederwenigern II. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird die SF Niederwenigern II die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen. Niederwenigern II schraubt das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 22 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz sechs.

Als Nächstes erwartet beide Mannschaften eine längere Spielpause. Am 18.02.2018 bestreitet Bredeney das nächste Spiel auf eigener Anlage gegen die Zweitvertretung von Blau-Weiß Mintard. Die SF Niederwenigern II hat sieben Tage später ebenfalls das Heimrecht gegen SuS Niederbonsfeld.