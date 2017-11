Der FC Schalke 04 bangt vor dem Bundesligaspiel am Samstag (18.30 Uhr, Sky) gegen den 1. FC Köln um Thilo Kehrer.

Der Abwehrspieler hat einen Bänderriss in der Schulter, die ihm schon vor dem Derby in Dortmund Probleme bereitet hatte, und fehlte auch am Mittwoch beim Training.

Doch selbst wenn Kehrer spielen könnte, wäre es denkbar, dass er seinen Platz auf der linken Seite der Dreier-Abwehrkette an Matija Nastasic verliert. Nastasic wurde beim 4:4 beim BVB zur Pause für Kehrer eingewechselt und spielte stark.

Für den serbischen Nationalspieler war es der erste längere Einsatz seit Ende September. Wegen eines Knochenödems war Nastasic fast zwei Monate ausgefallen. Jetzt ist er wieder bereit. „In dieser Woche habe ich gut trainiert, fühle mich immer besser und komme den 100 Prozent immer näher“, sagt der 24-Jährige.