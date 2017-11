Nach dem Aufstieg in die Bezirksliga steht Blau-Gelb Überruhr wieder an der Tabellenspitze. Wir sprachen mit dem sportlichen Leiter Mario Salogga über die sportlichen Ziele der Essener.

Bescheidenheit scheint hoch im Kurs zu stehen beim Bezirksliga-Aufsteiger FC Blau-Gelb Überruhr: Vor der Saison sagten die Verantwortlichen um Salogga noch: "Es wäre vermessen, den Landesliga-Aufstieg als Ziel auszugeben. Wir sind nur ein Aufsteiger. Eine gute Rolle wollen wir dennoch spielen." Doch sie sind kein normaler Aufsteiger. In der Kreisliga A gab es einen souveränen Durchmarsch und es war klar, dass die Truppe auch eine Liga höher eine gute Rolle spielen wird.

Das hat sich nun bestätigt: Nach dem 16. Spieltag in der Gruppe 3 der Bezirksliga steht das Team von Trainer Jörg Dohlmann mit 40 Punkten an der Tabellenspitze, die bessere Tordifferenz hält die Blau-Gelben vor dem Verfolger Vogelheimer SV.

Dass das Dohlmann-Team nicht vollkommen unvorbereitet in die höhere Spielklasse startete, zeigte sich schon zu Beginn der Saison: Die Essener verstärkten sich mit hochklassigen Zugängen, wie etwa den ehemaligen Regionalliga-Spielern Daniel Kneifel, Michael Erzen und Matthias Walter. Zusätzlich stießen Simon Bank (SG Ahlen Essen), Maik Hinz (ehemals RW Essen Jugend-Bundesliga), Marius Topolko (Bergeborbeck, Bezirksliga) und Torwart Marco Niggemeier (ehemals RW Essen Jugend-Bundesliga) zum Team dazu.

„Wir haben den Kader sowohl in der Breite, als auch individuell verstärkt“, freute sich Salogga. Und das zeigt sich auch im Liga-Alltag: Nur zweimal mussten sich die Blau-Gelben bisher geschlagen geben, dennoch will der sportliche Leiter noch nicht in allzu große Euphorie verfallen: „Wir wollen jetzt weiter an unsere Leistungen anknüpfen und dranbleiben.“

Sollte es so sein, dass wir am Ende immer noch dort oben stehen, werden wir uns natürlich auch nicht wehren Mario Salogga

Dass das Thema Durchmarsch beim FC aber noch nicht ganz vom Tisch ist, zeigte sich bei der Frage nach möglichen Zugängen zur Winterpause: „Wir haben das ein oder andere in petto“, versprach Saloggo und ergänzte: „Sollte es so sein, dass wir am Ende immer noch dort oben stehen, werden wir uns natürlich auch nicht wehren.“

Nach dem spielfreien Wochenende geht es am 3. Dezember um 15.15 Uhr für die Dohlmann-Mannschaft weiter. Dann empfangen die Blau-Gelben in der heimischen Bezirkssportanlange die Spielvereinigung Meiderich. Der Gegner in dieser Spielzeit erst drei Siege einfahren und stehen mit 14 Punkten auf dem 15. Tabellenplatz.