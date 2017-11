Der Holzwickeder SC 2 erteilte dem VfR Sölde eine Lehrstunde und gewann mit 5:0.

VfR Sölde war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung.

Bei Holzwickede standen diesmal Venos und Lambertz statt Janowczyk und Heidenreich auf dem Platz. Auch Sölde veränderte die Startelf und schickte Dölling und Marquardt für Ghalem und Bruske auf das Feld. 100 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den HSC 2 schlägt – bejubelten in der 20. Minute den Treffer von Andreas Heiß zum 1:0. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Henning Heubel das 2:0 nach (41.). Mit der Führung für den Holzwickeder SC 2 ging es in die Kabine. Kurz nach dem Wiederanpfiff verließ Lamar Lambertz vom Gastgeber den Platz. Für ihn spielte Yanick Rosenbaum weiter (48.). Die Holzwickeder baute die Führung aus, indem Heiß zwei Treffer nachlegte (52./80.). Martin Herbort besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für Holzwickede (90.). Letztlich feierte der HSC 2 gegen den VfR Sölde nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Die drei Punkte bringen für den Holzwickeder SC 2 keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition.

In der Defensive drückt der Schuh bei Sölde, was in den 36 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam der Gast auf insgesamt nur drei Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können. Der Aufsteiger musste sich nun schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die Sölder insgesamt auch nur zwei Siege und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. In der Defensivabteilung des VfR Sölde knirscht es weiter gewaltig, weshalb Sölde weiter im Schlamassel steckt. Am Donnerstag muss Holzwickede vor heimischer Kulisse gegen Eintracht Dortmund ran. Kommenden Sonntag (14:30 Uhr) bekommt der VfR Sölde Besuch vom FC Roj.