Am Sonntag begrüßte der FC Overberge den Holzwickeder SC 2.

Die Begegnung ging mit 1:0 zugunsten des Gastgebers aus. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Beide Mannschaften begannen mit Veränderungen in der Startelf: Während bei Overberge Eckelt und Kloß für Knuth und Haurand aufliefen, starteten bei Holzwickede Tobio Lemos, Ünal und Heiß statt Üstün, Garando und Rosenbaum.

Torlos ging es in die Kabinen. In Durchgang zwei hatte sich keines der beiden Teams besonders hervorgetan, als Lamar Lambertz in der 59. Minute für Maximilian Scholz eingewechselt wurde. Beim FC Overberge kam Samet Ayyildiz für Florian Kloß ins Spiel und sollte fortan für neue Impulse sorgen (85.). 100 Zuschauer waren gekommen, um möglichst viele Tore zu sehen, doch bisher: Fehlanzeige! In der 90. Minute dann endlich die Erlösung – Ayyildiz traf zum 1:0 für den Gastgeber. Als Schiedsrichter Jan Lakebrink (Münster) die Partie abpfiff, reklamierte die Overberger schließlich einen 1:0-Heimsieg für sich.

Mit dem Dreier springt Overberge auf den vierten Platz der Bezirksliga Westfalen 8. Insbesondere an vorderster Front kommt der FC Overberge nicht zur Entfaltung, sodass nur 17 erzielte Treffer auf das Konto von Overberge gehen. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist beim FC Overberge noch ausbaufähig. Nur sechs von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Trotz der Niederlage behält der HSC 2 den achten Tabellenplatz. In den letzten fünf Spielen war für den Gast noch Luft nach oben. Sieben von 15 möglichen Zählern sammelte die Holzwickeder ein. Nächster Prüfstein für Overberge ist auf gegnerischer Anlage der FC Roj (Sonntag, 14:30 Uhr). Der Holzwickeder SC 2 misst sich am gleichen Tag mit dem VfR Sölde.