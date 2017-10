Bei BSV Schüren holte sich der Hombrucher SV eine 0:4-Schlappe ab.

Schüren ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Hombruch einen klaren Erfolg.

Bei BSV Schüren standen diesmal El Moudni, Kalpakidis und Radojcic statt Simoes Dos Santos, Cosgun und Franzen auf dem Platz. Auch der Hombrucher SV veränderte die Startelf und schickte Dücker und Watermann für Thomann und Orlowski auf das Feld.

150 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Schüren schlägt – bejubelten in der 22. Minute den Treffer von Abdelkarim Bouzerda zum 1:0. Enes Arpaci versenkte die Kugel zum 2:0 für den Gastgeber (39.) Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen. Zum Seitenwechsel ersetzte Emmanuel Peterson von Hombruch seinen Teamkameraden Samir Achikhi. Für ruhige Verhältnisse sorgte Pjer Radojcic, als er das 3:0 für BSV Schüren besorgte (51.). Sotirios Stratacis stellte in den Schlussminuten schließlich noch einen Treffer für Schüren sicher (88.). Letztlich feierte die Schürener gegen den Hombrucher SV nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Sechs Spiele ist es her, dass BSV Schüren zuletzt eine Niederlage kassierte. Schüren setzt sich mit dem Dreier im oberen Tabellendrittel fest.

Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei Hombruch etwas bescheiden daher. Lediglich sechs Punkte ergatterte der Gast. Durch diese Niederlage fällt die Hombrucher in der Tabelle auf Platz sechs. Am nächsten Sonntag (15:00 Uhr) reist BSV Schüren zur SpVgg Horsthausen, am gleichen Tag begrüßt der Hombrucher SV die TuS Wiescherhöfen vor heimischem Publikum.