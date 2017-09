Ein 1:1-Unentschieden ist das Ergebnis der Begegnung vom Hombrucher SV gegen die SG Unterrath.

Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Das Hinspiel hatte Unterrath mit 2:1 gewonnen.

Hombruch blieb bei der Startelf der letzten Partie. Die SG Unterrath veränderte dagegen vier Positionen und brachte Sesen, Glowacki, Arnold und Schoeps für Chaouki, Pfleging, Helfer und Bonvino. Die 81 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Kingsley Helmut Marcinek brachte den Hombrucher SV bereits in der sechsten Minute in Front. Onurcan Baysal, der von der Bank für Niklas Arnold kam, sollte für neue Impulse bei Unterrath sorgen (30.). Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (45.) traf Baysal zum Ausgleich für den Gast. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Kurz nach dem Wiederanpfiff verließ Emmanuel Clinton Williams von Hombruch den Platz. Für ihn spielte Julian Scharf weiter (50.). Als Schiedsrichter Francisco Lahora Chulian das Spiel beendete, blieb der folgende Eindruck: Mit offenem Visier schritten beide Teams nach dem Seitenwechsel wahrlich nicht zur Tat, sodass es am Ende beim Unentschieden blieb.

Der Hombrucher SV baute die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus. Der Gastgeber liegt im Klassement nun auf Rang neun.

Zuletzt war bei der SG Unterrath der Wurm drin. In den letzten fünf Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet. Der Aufsteiger macht in der Tabelle Boden gut und steht nun auf Platz acht. In drei Wochen trifft Hombruch auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 22.10.2017 Arminia Bielefeld auf eigener Anlage begrüßt. Für Unterrath geht es in zwei Wochen weiter, wenn man am 15.10.2017 bei Bayer 04 Leverkusen gastiert.