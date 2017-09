Die Zweitvertretung der SF Niederwenigern holt den ersten Saisonsieg gegen die Reserve des FC Kray durch einen 2:1-Erfolg.

In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Im Vergleich zum letzten Spiel startete Kray II mit vier Änderungen. Diesmal begannen Soumagne, Dallali, Karaca und Böhm für Bumbullies, Peltzer, Naussedat und Jabs. Auch Niederwenigern II baute die Anfangsaufstellung auf fünf Positionen um. So spielten Ouahaalou, Petry, Bien, Geißler und Jacobs anstatt Eggemann, Minopoli, Hecker, Ebert und Werda.

Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Die Halbzeitansprache des Trainers hatte offenbar Wirkung gezeigt. Schon in der 48. Minute brachte Sertan Malca den Ball im gegnerischen Tor zur Führung des FCK II unter. Matthias Hendricks, der von der Bank für Rene Bien kam, sollte für neue Impulse bei der SF Niederwenigern II sorgen (57.). Marcel Schräer beförderte das Leder zum 1:1 des Gasts in die Maschen (62.). Wenig später kamen Florian Depenbrock und Kevin Asamoah per Doppelwechsel für Okay Cinar und Bilal Dallali auf Seiten des FC Kray II ins Match (64.). Hendricks sicherte Niederwenigern II vor 15 Zuschauern in der 72. Minute das zweite Tor. Als Schiedsrichter Nico Willnat die Begegnung schließlich abpfiff, war Kray II vor heimischer Kulisse mit 1:2 geschlagen.

Die bisherige Saisonbilanz des Gastgebers bleibt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und drei Pleiten schwach. Trotz der Niederlage behält der Absteiger den siebten Tabellenplatz. Auf den FCK II passt das unschöne Attribut „Schießbude der Liga“ – im bisherigen Saisonverlauf musste die Krayer bereits 16 Gegentreffer hinnehmen.

Die SF Niederwenigern II beendet die Serie von vier Spielen ohne Sieg. Mit drei Punkten im Gepäck verlässt die Sportfreunde die Abstiegsplätze und belegt jetzt den zwölften Tabellenplatz. Nächster Prüfstein für den FC Kray II ist Blau-Weiß Mintard II (Sonntag, 13:00 Uhr). Niederwenigern II misst sich am selben Tag mit dem TC Freisenbruch (13:00 Uhr).