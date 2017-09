Ein einseitiges Torfestival lieferten Fortuna Bredeney und die SG Kupferdreh-Byfang mit dem Endstand von 0:7.

Damit wurde Kupferdreh der Favoritenrolle vollends gerecht.

Beide Mannschaften begannen mit Veränderungen in der Startelf: Während bei Bredeney Schuster, Ellies, Baumann und Nern für Sondermann, Janscheidt, Tio und Dymala aufliefen, starteten bei der SG Kupferdreh-Byfang Krasniqi, Gonzalez Losa, Kersten und Schmidt statt Brötzmann, Feifer, Kersten und Hanf.

Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Matthias Kirchberger das 1:0 zugunsten von Kupferdreh (40.). Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. In Durchgang zwei lief Dennis Janscheidt anstelle von Dennis Deutschmann für Fortuna Bredeney auf. Die SG Kupferdreh-Byfang legte in der zweiten Halbzeit einen Blitzstart hin. Nur kurz nach dem Wiederanpfiff traf Kevin Pleimes zum 2:0 (46.). Selbstbewusst kam der Gast aus der Pause. Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit schoss Jan Brückner das Tor zum 3:0 (49.). Tobias Brötzmann, der von der Bank für Pleimes kam, sollte für neue Impulse bei Kupferdreh sorgen (58.). Für den nächsten Erfolgsmoment der SG Kupferdreh-Byfang sorgte Kirchberger (71.), ehe Brötzmann das 5:0 markierte (82.). Patrick Geisler gelang ein Doppelpack (84./86.) und schraubte das Ergebnis auf 7:0 hoch. Kupferdreh überrannte Bredeney förmlich mit sieben Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Fortuna Bredeney verliert weiter an Boden und bleibt auch im sechsten Spiel in Folge ohne dreifachen Punktgewinn. Sechs Spiele und noch kein Sieg: Der Gastgeber wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis. Die Abwehrprobleme von Bredeney bleiben akut, sodass die Bredeneyer weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. 8:25 – das Torverhältnis von Fortuna Bredeney spricht eine mehr als deutliche Sprache.

Sechs Spiele ist es her, dass die SG Kupferdreh-Byfang zuletzt eine Niederlage kassierte. Die Kupferdreher bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat Kupferdreh vier Siege und zwei Unentschieden auf dem Konto. Auf die Stabilität der eigenen Hintermannschaft konnte sich die SG Kupferdreh-Byfang beim Sieg gegen Bredeney verlassen, und auch tabellarisch sieht es für Kupferdreh weiter verheißungsvoll aus. Die Abwehr ist ein sehr gut funktionierender Mannschaftsteil von SG Kupferdreh-Byfang, sodass sie erst zwei Gegentore zuließ. Fortuna Bredeney tritt das nächste Mal in zwei Wochen, am 08.10.2017, bei SuS Niederbonsfeld an. Am Sonntag empfängt die SG Kupferdreh-Byfang Preußen Eiberg.