Am sechsten Spieltag der Oberliga Westfalen empfing Westfalia Herne die U21 des SC Paderborn. Am Ende setzten sich die Hausherren mit 3:1 (2:1) durch.

Nach der ersten Pflichtspielniederlage, die Westfalia Herne unter der Woche im Pokalspiel gegen den RSV Meinerzhagen hinnehmen musste, hatte die Elf von Trainer Christian Knappmann im Heimspiel gegen den SC Paderborn II die Chance, den aktuellen Erfolgsmarsch in der Liga weiter fortzusetzen.

Dieses Vorhaben sollte sich zunächst jedoch als schwieriger erweisen, als die aktuelle Tabellenkonstellation es im Vorfeld vermuten ließ, denn vor 400 Zuschauern brachte Mustafa Dogan das Schlusslicht aus Paderborn nach nur acht Minuten in Führung.

Im Anschluss an den frühen Führungstreffer waren die Paderborner dann zunächst das bessere Team, wie SCW-Trainer Knappmann fand: “Die ersten 25 Minuten gingen komplett an den SC Paderborn. Wir können von Glück sagen, dass wir hier nicht früh 0:2 oder 0:3 hinten liegen”, erklärte “Knappi” nach dem Spiel. Sein Trainer-Gegenüber Michel Kniat stimmte ihm da zu: “Wir sind gut in das Spiel reingekommen”, sagte der SCP-Trainer.

Rot für Paderborn, Benkovic mit Doppelpack

Zehn Minuten vor der Halbzeitpause folgte dann das Schlüsselereignis der Partie: Nachdem es auf dem Rasen nur ein paar Sekunden zuvor schon zu Diskussionen um ein Foulspiel von Hernes Fatmir Ferati gekommen war, verlor Paderborns Jean Ghafourian in der nächsten Aktion die Nerven und schubste einen SCW-Akteur an der Seitenlinie zu Boden (34.). Schiedsrichter Jörn Schäfer stellte den Fügelspieler daraufhin mit glatt Rot vom Platz.

Gegen zehn Paderborner drehten die Gastgeber die Partie dann noch vor dem Halbzeitpfiff: Ivan Benkovic schoss seine Westfalia per Doppelpack zur Pausenführung (34./44.). Vollends zufrieden war Knappmann da aber noch immer nicht: “Zur Halbzeit verlassen wir den Platz zwar als führende Mannschaft, aber wir hätten uns auch nicht beschweren können, wenn wir frühzeitig zurückliegen.”

Nach dem Seitenwechsel war Herne dann bemüht, schnell nachzulegen. Und nachdem Benkovic nach einem langen Ball von Sebastian Mützel am herauslaufenden Paderborner Schlussmann Till Brinkmann scheiterte (55.), sorgte Mützel wenige Minuten später dann selbst für die Entscheidung und traf zum 3:1 Endstand (58.).

Anders als noch in Halbzeit eins, war Knappmann mit dem Auftritt seiner Elf, die den FC Brünninghausen mit dem Sieg an der Tabellenspitze abgelöst hat ,in den zweiten 45 Minuten dann zumindest etwas zufriedener: “In der zweiten Halbzeit haben wir es dann gut gemacht und früh auf das dritte Tor gespielt. Das erzielen wir dann auch. Ich hätte es am Ende aber dann doch lieber etwas dominanter und kontrollierter gehabt. ”