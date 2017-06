Auf der Mitgliederversammlung des FC Schalke 04 wurden zwei große Persönlichkeiten des Vereins in die Ehrenkabine aufgenommen. Fritz "Papa" Unkel und Mike "Buyo" Büskens.

"Papa" Unkel war der erste Präsident des Klubs. Unter ihm wurde der FC Schalke 04 viermal Deutscher Meister. Büskens gehört der legendären Eurofighter-Elf von 1997 an. Schalke besiegte Inter Mailand im Finale und holte den UEFA-Cup.

Büskens, der heute Trainer ist und aktuell keinen Verein hat, kam auf die Bühne und brachte die Arena mit einer emotionalen Rede und Liebeserklärung an den Verein zum Toben - im positiven Sinne. Es gab Standing Ovations für "Buyo". "Danke - aber setzt Euch hin, ihr habt für Sitz- und nicht Stehplatzkarten bezahlt", sagte Büskens nach den stehenden Ovationen in Richtung der Mitglieder.

Zuvor erklärte der gebürtige Düsseldorfer: "Ich hätte auch einst in den Süden der Republik wechseln können. Zu einem sehr erfolgreichen Verein. Dort wäre ich mit hoher Wahrscheinlichkeit Deutscher Meister und nicht Meister der Herzen geworden. Ich habe mich aber bewusst für den FC Schalke 04 entschieden. Dort hätte ich nie die Wärme, diese Emotion dieses Vereins zu spüren bekommen."

Büskens weiter: "Manche denken, dass eine Aufnahme in die Ehrenkabine für einen arbeitslosen Trainer nicht von Vorteil ist. Ganz ehrlich: Mir ist das egal. Ich war in Fürth Trainer, die Leute sagten: da kommt der Schalker. Ich war in Düsseldorf Trainer, in meiner Heimatstadt, die Leute sagten: da kommt der Schalker. Ich war in Wien Trainer, da sagten die Österreicher: da kommt der Schalker. Ich bin stolz, ein Schalker zu sein!"

Der Vorbereitungsplan des FC Schalke 04

Samstag, 1. Juli: Trainingsauftakt mit medizinischen Tests

2. oder 3. Juli: Erste öffentliche Trainingseinheiten in Gelsenkirchen

Samstag, 8. Juli, 19 Uhr: SpVgg Erkenschwick - Schalke 04 (Stimberg-Stadion)

16. bis 22. Juli: "China-Reise"

Mittwoch, 19. Juli, 13.50 Uhr: Besiktas Istanbul - FC Schalke 04 (in ZhuHai)

Freitag, 21. Juli, 13 Uhr: Inter Mailand - FC Schalke 04 (in Changzhou)

25. Juli bis 1. August: Trainingslager in Mittersill (Österreich)

Mittwoch, 26. Juli, 18 Uhr: Neftchi Baku - FC Schalke 04 (in Neukirchen)

Sonntag, 30. Juli, 17.30 Uhr: SD Eibar - FC Schalke 04 (in Mittersill)

Samstag, 5. August, 16 Uhr: Crystal Palace FC - Schalke 04 (Stadion Selhurst Park)

Sonntag, 6. August: "Schalke-Tag" rund um die Veltins-Arena

Zwischen dem 11. und 14. August: Dynamo Berlin - Schalke 04 (1. Runde im DFB-Pokal)

18. bis 20. August: Bundesliga-Start