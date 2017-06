Schalke sucht noch einen Co-Trainer für Domenico Tedesco. Robin Lenk und Andreas Hinkel haben bereits abgesagt. Kehrt nun ein Ex-Schalker zurück?

Wer auf der Homepage des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 nachschaut, der wird erstaunt feststellen, dass der neue Trainer Domenico Tedesco schon einige Assistenten hat. Doch die Co-Trainer Wolfgang Beller und Tobias Zellner sowie Athletik-Trainer Thomas Barth sind dort nur noch vermerkt, weil die Schalker sie noch nicht offiziell beurlaubt haben. Das von Ex-Trainer Markus Weinzierl geholte Trio wird Schalke ebenfalls verlassen, das ist beschlossene Sache.

Peter hat uns bislang nicht angesprochen, wir haben auch keine Anfrage von Schalke vorliegen Robert Schäfer (Fortuna Düsseldorf)

Tedescos Team gehört deshalb momentan nur Torwarttrainer Simon Henzler an. Henzler trainierte bereits unter Weinzierl und Vor-Vorgänger André Breitenreiter Schalkes Stammkeeper Ralf Fährmann. Tedesco wollte vom Zweitligisten Erzgebirge Aue Robin Lenk mit ins Revier nehmen - erhielt aber eine Absage. Auch Andreas Hinkel, den Tedesco aus gemeinsamen Zeiten in Stuttgart kennt, sagte ab.

Hermann wäre ein alter Bekannter auf Schalke

Nun ist Peter Hermann (65) bei den Königsblauen im Gespräch. Hermann, der wohl erfahrenste Co-Trainer der Bundesliga, assistierte auf Schalke bereits Jens Keller und kennt den Verein sehr gut. Momentan arbeitet er beim Zweitligisten Fortuna Düsseldorf mit Friedhelm Funkel zusammen und steht noch bis zum 30. Juni 2018 unter Vertrag. Angefragt hat Schalke aber wohl noch nicht. "Peter hat uns bislang nicht angesprochen, wir haben auch keine Anfrage von Schalke vorliegen", zitiert "Bild" Fortunas Chef Robert Schäfer.

Der Vorbereitungsplan des FC Schalke 04

Samstag, 1. Juli: Trainingsauftakt mit medizinischen Tests

2. oder 3. Juli: Erste öffentliche Trainingseinheiten in Gelsenkirchen

Samstag, 8. Juli, 19 Uhr: SpVgg Erkenschwick - Schalke 04 (Stimberg-Stadion)

16. bis 22. Juli: "China-Reise"

Mittwoch, 19. Juli, 13.50 Uhr: Besiktas Istanbul - FC Schalke 04 (in ZhuHai)

Freitag, 21. Juli, 13 Uhr: Inter Mailand - FC Schalke 04 (in Changzhou)

25. Juli bis 1. August: Trainingslager in Mittersill (Österreich)

Mittwoch, 26. Juli, 18 Uhr: Neftchi Baku - FC Schalke 04 (in Neukirchen)

Sonntag, 30. Juli, 17.30 Uhr: SD Eibar - FC Schalke 04 (in Mittersill)

Samstag, 5. August, 16 Uhr: Crystal Palace FC - Schalke 04 (Stadion Selhurst Park)

Sonntag, 6. August: "Schalke-Tag" rund um die Veltins-Arena

Zwischen dem 11. und 14. August: Dynamo Berlin - Schalke 04 (1. Runde im DFB-Pokal)

18. bis 20. August: Bundesliga-Start

Schalkes Personal in der Saison 2017/2018 - Stand: 24. Juni 2017

Zugänge (3+3): Sidney Sam, Felix Platte (waren an Darmstadt 98 ausgeliehen), Fabian Reese (war an den Karlsruher SC ausgeliehen). Dazu kommen aus der eigenen Jugend Haji Wright, Luke Hemmerich und Weston McKennie.

Abgänge (9): Klaas-Jan Huntelaar (Ajax Amsterdam), Sead Kolasinac (FC Arsenal), Fabian Giefer (FC Augsburg), Timon Wellenreuther (Willem II Tilburg), Phil Neumann (FC Ingolstadt), Holger Badstuber (war ausgeliehen und kehrt zum FC Bayern zurück), Abdul Rahman Baba (war ausgeliehen und kehrt zum FC Chelsea zurück), Sascha Riether, Dennis Aogo (jeweils Ziel unbekannt). Was mit Eric Maxim Choupo-Moting (Vertrag läuft ebenfalls aus) passiert, ist noch unklar.

Torhüter: Ralf Fährmann, Alexander Nübel.

Abwehr: Benedikt Höwedes, Matija Nastasic, Naldo, Thilo Kehrer, Coke, Atsuto Uchida.

Mittelfeld: Johannes Geis, Benjamin Stambouli, Leon Goretzka, Nabil Bentaleb, Alessandro Schöpf, Max Meyer, Yevhen Konoplyanka, Daniel Caligiuri, Sidney Sam.

Sturm: Breel Embolo, Guido Burgstaller, Franco Di Santo, Donis Avdijaj, Bernard Tekpetey, Felix Platte.

Dazu kommen die U19-Spieler Luke Hemmerich (Rechtsverteidiger), Westen McKennie (defensives Mittelfeld) und Haji Wright (Sturm).