Nachdem die SG Welper die vergangene Saison in der Kreisliga A dominierte, laufen die Planungen für die Bezirksliga auf Hochtouren. Die Ziele sind ambitioniert.

Nach dem die Sportgemeinschaft aus Welper im letzten Jahr 70 Punkte aus 28 Spielen holte, steht sie als verdienter Aufsteiger in die Bezirksliga fest. Den größten Kracher gab es allerdings schon vor dem ersten Spiel der neuen Saison.

Denn mit Marvin Grumann Marvin Grumann» zum Profil kommt ein Spieler, der in der Jugend bei Schalke und in der Regionalliga für Rot-Weiß Oberhausen und den FC Kray gespielt hat. Des Weiteren wird mit Said Benkarit Said Benkarit» zum Profil ein Spieler für Welper die Schuhe schnüren, welcher beim BVB ausgebildet wurde und Regionalliga-Erfahrung bei der U23 des HSV vorweisen kann. Beide kommen vom Oberligisten SSVg Velbert.

Auch Abteilungsleiter Wolfgang Wortmann haben diese Verpflichtungen verblüfft: "Diese Transfers hat unsere sportliche Leitung abgeschlossen. Ich war selber sehr überrascht als ich davon erfahren habe, natürlich im positiven Sinn." Allerdings weiß Wortmann um die guten Argumente seines Vereins: "Wir haben in Kaan Öztürk einen hervorragenden Sponsoren gefunden, der den Verein nicht nur finanziell unterstützt, sondern Welper auch emotional verbunden ist, da er hier in der Jugend aktiv war. Aber neben dem sportlichen und dem finanziellen, hat das Berufsleben immer noch hohe Priorität. Deshalb konnten wir Said Benkarit mit einer Ausbildungsstelle im Betrieb unseres Sponsors locken. Denn nach der Karriere müssen die Spieler sehen, wo sie bleiben." Im Verein hat man auch Ansprüche an die beiden Neuen: "Wir erwarten schon, dass sie als Vorbild vorangehen, vor allem für unsere jüngeren Spieler. Aber auch unsere gestandenen Spieler, werden bestimmt noch etwas von ihnen lernen können. Daneben wäre es schön, wenn sie sich auch abseits des Platzes gut einfügen würden."

Durch die Qualität dieser Transfers, zählt Welper schon jetzt zum Kreis der Favoriten in der Bezirksliga. Ähnlich sieht es auch der Abteilungsleiter: "Wir müssen und werden vor keinem Gegner Angst haben. Natürlich wollen wir aufsteigen. Es wäre ja dumm zu sagen, das wir antreten, um irgendwo im Mittelfeld zu landen. Hannover 96 würde auch nicht nein sagen, wenn sie die Chance hätten Deutscher Meister zu werden. Ob es allerdings realistisch ist, kann ich heute noch nicht sagen. Aber ich denke, dass ein Platz unter den ersten Fünf schon drin sein sollte."

Allerdings steht die SG bisher noch ohne Trainer da, nachdem sich der Verein von Wolfgang Westerkamp getrennt hatte. Wortmann hat allerdings schon einen vielversprechenden Kandidaten im Blick: "Wir führen nun schon seit einiger Zeit Gespräche mit einem Trainer, von dem wir überzeugt sind, dass er uns weiterhelfen kann. Er hat auch schon einige gute Jugendmannschaften und höherklassige Senioren trainiert. Wir sprechen auf jeden Fall dieselbe Sprache. Einen Namen kann ich jetzt noch nicht nennen, aber ich denke das bald alles unter Dach und Fach ist."