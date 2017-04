Was bei den Schalker Profis noch ein Szenario für Schwarzmaler ist, ist bei der U23 längst Realität:

Das Team steckt mitten im Abstiegskampf – dem Heimspiel am Sonntag (14 Uhr) gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf kommt eine überlebenswichtige Bedeutung zu. Und deswegen bekommt das Team von U23-Manager Gerald Asamoah und Trainer Onur Cinel am Sonntag voraussichtlich personelle Verstärkung aus dem Profikader. „Wir sind darüber in Gesprächen mit Gerald Asamoah“, bestätigt Schalkes Sportvorstand Christian Heidel auf WAZ-Nachfrage.



Oberliga-Zukunft wäre ungewiss

Kandidaten könnten Abwehr-Routinier Sascha Riether oder Nachwuchs-Stürmer Donis Avdijaj sein – Riether sollte schon vor drei Wochen in der U23 helfen, wurde dann aber kurzfristig doch im Profikader gebraucht. Aber grundsätzlich wäre es auch möglich, dass ein Star wie der Spanier Coke Spielpraxis in der Regionalliga sammelt und so der U23 in der prekären Lage hilft – Schalke hat alle Profis vorsorglich auch für die Regionalliga gemeldet. Die Entscheidung, wer am Sonntag in der U23 spielt, fällt am Samstag nach dem Spiel der Profis gegen Wolfsburg. Schalkes Zweite trägt ihr Spiel am Sonntag in der Arena aus – auch das verdeutlicht die Wichtigkeit dieser Partie.

Düsseldorfs U23 ist Schalkes Hauptkonkurrent im Abstiegskampf: Aktuell hat die Fortuna drei Punkte mehr, aber Schalke hat zwei Spiele weniger ausgetragen. Heidel ist in Sorge, dass der Unterbau in die Oberliga abrutschen könnte – dann müsste er alles auf den Prüfstand stellen. Manche Vereine haben ihre U23 schon vom Spielbetrieb abgemeldet, davon hält Heidel eigentlich nichts. Doch er sagt auch: „In der Oberliga zu spielen, macht nur dann Sinn, wenn man direkt wieder aufsteigt. Man müsste dann schauen, was für eine Mannschaft man zusammenbekommt.“