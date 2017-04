Diese Auswärtsreise hatte sich gelohnt. Mit einem 2:0 (1:0) gegen die Hammer SpVg gelang dem 1.FC Kaan-Marienborn der Überraschungscoup in der Oberliga Westfalen.

Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel war Gäste-Trainer Thorsten Nehrbauer noch völlig euphorisiert vom Auftritt seiner Elf in Hamm, so dass sein Lob für die Leistung seiner Schützlinge entsprechend groß ausfiel. "Wir haben alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben kompakt gestanden und gut verteidigt, konnten immer wieder Nadelstiche nach vorne setzen und haben auch spielerisch funktioniert", lobte Nehrbauer die Leistung der Seinen. Gegen die zuletzt dreimal siegreichen Hammer gelang dem 1.FC Kaan-Marienborn mit dem 2:0 ein echter Achtungserfolg, der den Aufwärtstrend aus der Vorwoche bestätigte.

Besonders die zwei Treffer, die die Siegerländer der besten Defensive der Oberliga Westfalen (22 Gegentore) einschenkten, waren für den Ex-Profi an der Seitenlinie ein Indiz für die hervorragende Arbeit seiner Mannschaft. "Da waren wir hellwach. Wir haben den zweiten Ball besonders in der ersten Halbzeit ausschließlich für uns entscheiden können", betonte der Kaan-Trainer.

Trotzdem mahnte der Ex-Profi seine Elf: "Ich glaube, wenn wir in dieser Spielzeit öfters eine solche Leistung abgeliefert hätten, hätten wir auch schon mehr Punkte." Sein Zusatz: "Man sieht: In dieser Liga kann jeder jeden schlagen. Man hat an diesem Spieltag wieder wahnsinnige Ergebnisse gesehen."

So punktete SuS Stadtlohn beim Tabellenführer TuS Erndtebrück (1:1) oder der SV Lippstadt verlor beim FC Gütersloh (2:4). "Es wird eine ganz knappe Geschichte. In der oberen Tabellenhälfte sowie in der unteren. Und das macht Oberligafußball aus", kommentierte Nehrbauer den Spieltag.