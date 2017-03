Nach fünf Partien ohne Sieg braucht SC Roland Beckum mal wieder einen Erfolg – am besten schon an diesem Sonntag, im Spiel gegen die Reserve von SC Paderborn 07.

Am vergangenen Mittwoch ging Roland leer aus – 0:3 gegen Westfalia Rhynern. Paderborn hat einen erfolgreichen Auftritt hinter sich. Am Sonntag bezwang man TuS Erndtebrück mit 1:0. Im Hinspiel hatte SCR beim SCP II die volle Punktzahl eingefahren (1:0).

Beleg für das durchwachsene Heimabschneiden von SC Roland Beckum sind 14 Punkte aus elf Spielen. Sieben Siege und vier Remis stehen 13 Pleiten in der Bilanz des Gastgebers gegenüber. Mit lediglich 25 Zählern aus 24 Partien steht Beckumer auf einem Abstiegsplatz. In der Defensive drückt der Schuh bei Roland, was in den bereits 40 kassierten Treffern nachhaltig zum Ausdruck kommt.

In den jüngsten fünf Auftritten brachte SC Paderborn 07 II nur einen Sieg zustande. Auf des Gegners Platz verbuchte der Gast bislang erst zehn Punkte. Zu den sechs Siegen und sieben Unentschieden gesellen sich bei Paderborn elf Pleiten. Im Tableau ist für den SCP II mit dem 16. Platz noch Luft nach oben. Mit erst 22 erzielten Toren hat SC Paderborn 07 II im Angriff Nachholbedarf. Die Zuschauer dürfen ein ausgeglichenes Spiel zweier gleichwertiger Mannschaften erwarten – zumindest lässt das bisherige Saisonabschneiden der beiden Teams diese Schlussfolgerung zu.