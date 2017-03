Mit einer 1:2-Niederlage im Gepäck ging es für DSC Wanne-Eickel vom Auswärtsmatch bei Holzwickeder SC in Richtung Heimat.

Den großen Hurra-Stil ließ Holzwickede vermissen. Am Ende stand jedoch ein knapper Erfolg zu Papier. Im Hinspiel waren keine Treffer gefallen.

Holzwickede tauschte diesmal zwei Spieler in der Startaufstellung. Für Bouasker und Schmerbeck standen heute Abufaiad Mertens und Schultze-Adler auf dem Platz. Nach nur neun Minuten verließ Mathias Tomaschewski von DSC Wanne-Eickel das Feld, Philipp Severich kam in die Partie. Das 1:0 von DSC Wanne-Eickel bejubelte Robin Dieckmann (39.). Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich Wanne-Eickel und nahm so eine knappe Führung mit in die Kabinen. Kurz nach Anpfiff der zweiten Halbzeit gelang dem HSC der Ausgleich durch Sitki Üstün (53.). Der Gastgeber gelangte durch ein Selbsttor des DSC zur 2:1-Führung (74.). Letzten Endes holte Holzwickeder SC gegen DSC Wanne-Eickel drei Zähler.

Seit drei Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, Holzwickede zu besiegen. Holzwickeder SC macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position zwei. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von Holzwickede ist die funktionierende Defensive, die erst 20 Gegentreffer hinnehmen musste.

Durch diese Niederlage fällt Wanne-Eickel in der Tabelle auf Platz neun. Kommende Woche tritt der HSC bei FC Lennestadt an (Sonntag, 15:30 Uhr), am gleichen Tag genießt der DSC Heimrecht gegen SV Horst-Emscher 08.