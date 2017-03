Der SC Westfalia Herne ist auf einem guten Weg in die Oberliga Westfalen. Aktuell ist die Westfalia Spitzenreiter der Westfalenliga 2.

Zehn Spieltage vor Schluss liegt Christian Knappmann mit seiner Mannschaft vier Punkte vor der Konkurrenz. Während der Erstplatzierte direkt in die Oberliga aufsteigt, darf sich der Vize-Meister noch Hoffnungen auf ein Relegationsspiel um den Aufstieg machen. Alles hängt von der Anzahl der westfälischen Absteiger in der Regionalliga West ab. "Damit beschäftigen wir uns aber überhaupt nicht. Für uns zählt nur der direkte Aufstieg und den werden wir auch packen. Wir haben alles selbst in der Hand", betont "Knappi".

Knappmann, der am Sonntag 36 Jahre alt wird, plant bereits die kommende Saison - Oberliga-Spielzeit, versteht sich. Schon in der abgelaufenen Wintertransferperiode wurden die Transfers in Hinsicht auf den kommenden Sommer und den Kader 17/18 getätigt. "Wir sind schon jetzt sehr gut aufgestellt und benötigen nur zwei, vielleicht drei Verstärkungen, damit wir auch eine Liga höher eine gute Rolle spielen können. Daran arbeiten wir aktuell und führen Gespräche mit potentiellen Verstärkungen für den Sommer", erklärt der Ex-Profi.

Angetan haben es Knappmann vor allem zwei Spieler, die viele Jahre in der Schalker Knappenschmiede verbracht haben. Kamil Waldoch (Rot Weiss Ahlen) und David Loheider (Hammer Spielvereinigung) stehen beim Westfalia-Herne-Trainer sehr hoch im Kurs. "Ja, das sind zwei Jungs mit denen wir uns beschäftigen. Sie würden sportlich als auch charakterlich in unseren Kader passen. Wir bemühen uns um diese Spieler", bestätigt Knappmann.

Der 24-jährige Defensivspezialist Waldoch ist aktuell Stammspieler in Ahlen und verfügt über eine Erfahrung von 75 Regionalligaspielen. Derweil ist Loheider, an dem Knappmann schon in der Vergangenheit großes Interesse bekundete, 26 Jahre alt und aktuell mit acht Buden in 13 Spielen Torjäger der Hammer Spielvereinigung. In seiner Karriere kann der Angreifer auf 74 Regionalliga-Begegnungen und 19 Treffer zurückblicken.