Die ganz große Überraschung blieb am ersten Tag der Endrunde bei der Essener Hallenstadmeisterschaft aus. Aber es gibt einen weiteren Titelkandidaten.

Der Bezirksliga-Zweite Winfried Kray ist souverän in die Finalrunde eingezogen. In der Gruppe 4 holte sich die Mannschaft von Trainer Ibrahim Ramadan locker den Gruppensieg und nimmt damit Kurs auf den Titel. Mit 12 geschossenen Toren in drei Spielen haben sich die Krayer für den Finaltag warmgeschossen. "Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Wir sind gut aufgetreten, haben es gut gemacht. Unser Kombinationsfußball und unsere Konter waren alle ganz gut", freute sich Ramadan nach dem letzten Gruppenspiel.

Gegen den Ligakonkurrenten SC Frintrop reichte ein 1:1 für den Gruppensieg. Jetzt wollen die Krayer noch mehr: "Wir haben keinen Druck. Wir spielen einfach und gucken, was passiert. Das habe ich den Jungs auch gesagt. ETB, Niederwenigern und wie sie alle heißen - die haben Druck. Wir können ganz befreit aufspielen und dann haben wir auf jeden Fall eine gute Chance vorne mitzuspielen", hofft der Trainer. Winfried Kray muss nun in einer der beiden Finalgruppen gegen den Oberligisten ETB, gegen den Landesligisten TuS Essen-West 81 und gegen den Bezirksligisten SV Burgaltendorf antreten.

Ebenfalls die Hoffnung auf den Titel haben noch der SC Frintrop und die Sportfreunde Niederwenigern. Ausgeschieden sind dagegen die Sportfreunde Altenessen (Kreisliga A), die noch in der Vorwoche für Aufsehen gesorgt hatten. Auch für den Bezirksligisten DJK Katernberg ist der Titeltraum geplatzt, ebenso wie für Blau-Gelb Überruhr (Kreisliga A) und Adler Union Frintrop (Bezirksliga).

In der anderen Finalgruppe treffen am Sonntag die SpVg Schonnebeck, Niederwenigern, der ESC Rellinghausen und der SC Frintrop aufeinander. Im Anschluss an die Gruppenphase folgen die Platzierungsspiele, ehe gegen 17:15 Uhr das Endspiel in der Sporthalle "Am Hallo" steigt. Möglicherweise mit Winfried Kray.