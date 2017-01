Für das NRW Traditionsmasters am Sonntag in Mülheim gibt es nur noch wenige Restkarten. Wer dabei sein will, muss rechtzeitig vor Ort sein.

Der Veranstalter öffnet die Tageskassen vor der innogy Sporthalle in Mülheim um 10 Uhr. Dann werden noch etwa 300 Karten erhältlich sein. In den vergangenen Jahren war das Turnier der Traditionsmannschaften regelmäßig mit gut 2500 Zuschauern restlos ausverkauft. Damit wird auch in diesem Jahr zu rechnen sein. Die Tore der innogy Sporthalle öffnen um 11 Uhr, eine Stunde später beginnt das Opening. Um 12.30 Uhr eröffnet Titelverteidiger Schalke 04 das Turnier gegen den Rivalen Rot-Weiss Essen. Vollzahler: 12,- EUR

Ermäßigt: 8,- EUR (Schüler, Studenten, Rentner, Behinderte, Arbeitslose)

Familienkarte: 25,- EUR (2 Erw./1Kind) Alle weiteren Infos zum Turnier gibt es hier: reviersport.de/veranstaltungen/nrw-traditionsmasters-turnier.html

