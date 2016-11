Der Winter ist im Ruhrgebiet noch nicht angekommen. Doch so langsam geht es in die Winterpause und somit auch in die Halle.

In Essen wurden am Freitagabend die Gruppen der 23. Stadtmeisterschaft ausgelost. Novum: Aus dem Zusammenschluss der Kreise 12 und 13 wurde zu Saisonbeginn 16/17 der Kreis Essen. Dies hat auch Auswirkungen auf die 23. Stadtmeisterschaft im Hallenfußball. Eine Aufteilung der Vereine nach Süd-Ost oder Nord-West mit eigener Spielstätte wird es nicht mehr geben. Titelverteidiger ist der Bezirksligist TuS 84/10 Bergeborbeck. Zur Erinnerung: Noch nie gelang es einem Klub die Essener Hallenkrone zu verteidigen. Vielleicht gelingt dieses Kunststück ja 84/10 bei der 23. Auflage... Halle Werden: Gruppe 1:

Turngemeinde Essen-West

Preußen Eiberg

VfL Kupferdreh

NK Croatia Essen Gruppe 2:

ESC Rellinghausen

FC Karnap

FC Alanya

DJK Dellwig 1910 Gruppe 3:

RSC Essen

BV Altenessen

Teutonia Überruhr

Vogelheimer SV Gruppe 4:

DJK Katernberg 19

Yurdumspor Essen

St. Winfried Huttrop

Blau-Gelb Überruhr Gruppe 5:

ESG 99/06

Heisinger SV

Tusem Essen

Juspo Altenessen Gruppe 6:

SC Phönix Essen

Playhouse Kickers

SF Katernberg

SG Werden 80 Gruppe 7:

DJK Adler Union Frintrop

SV Borbeck

Essener FC

VfL Sportfreunde 07 Gruppe 8:

VfB Essen Nord

TC Freisenbruch

SF Altenessen 18

BF Bergeborbeck Auf Seite 2: Die Gruppen 9 bis 18

1 2 Seite

Zur Startseite